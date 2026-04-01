האם מותר לשתות מים מהכנרת בפסח, או שיש לחשוש לחמץ שבוודאי התערב בהם בפסח וקודם הפסח? על מנת לענות על שאלה זו, נראה את דיון הפוסקים 'בכבוש הרי הוא כמבושל', והאם כאשר נפסק שחמץ אוסר במשהו, הכוונה היא אפילו במשהו מועט מאוד (פסח)
בעקבות הזכרת השבת בפרשה, נעסוק השבוע במחלוקת האחרונים האם מותר לעבור בשבת ליד מצלמה הרושמת את הנכנסים והיוצאים, או ליד מנורה הנדלקת כאשר עוברים לידה | נחלקו בשאלה זו האחרונים, כאשר יש המתירים רק במקרה בו לא משנה לאדם אם נדלק האור או לא, ויש שהתירו גם במקרה בו נח לו בכך (פרשת השבוע)
השבוע נעסוק בדיני התכלת בציצית. נראה את מחלוקת הפוסקים, לאיזה צבע התכוונה התורה כאשר ציינה שיש לצבוע פתיל תכלת. עוד נראה מחלוקת ראשונים, כמה חוטים בציצית צריכים להיות צבועים תכלת, והאם גם בזמן הזה יש חיוב חוט תכלת (פרשת השבוע)
בעקבות התורה המזכירה את מכת הדם, נעסוק השבוע בהלכות דם בבשר, ובפרט בשאלה מה דין בשר שהתבשל כאשר הדם בתוכו | כדי לענות על שאלה זו, נעסוק גם בשאלות בהן עסקנו בעבר - איזה דם נאסר באכילה, החילוק בין דם שפרש מהבשר לדם הבלוע בתוכו, והאם דם שהתבשל אסור מהתורה או מדרבנן (פרשת שבוע)
בעקבות התורה המזכירה את רעיית הצאן של אחי יוסף, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר לרעות בקר וצאן בארץ ישראל | נראה ראשית את מקור הדין, מה טעם האיסור, והאם מחמת טעם האיסור והעובדה שכיום רעיית צאן אינה דבר נפוץ כבעבר, בזמן הזה רועי הצאן הבודדים יוכלו לרעות את צאנם, או שמותר לגדל את העיזים והכבשים בדיר שמור? (פרשת השבוע)
בעקבות חג החנוכה המופיע לרוב במהלך פרשת מקץ, נעסוק השבוע בדיני הדלקת נרות, ובשאלה מדוע נהגו להדליק חנוכיה בבית כנסת אם ממילא הציבור מדליק לאחר מכן בביתו, וכן כיצד ניתן לברך על הדלקה זו | כמו כן, נעסוק בשאלה האם מותר להדליק נר חנוכה ובברכה במסיבה משפחתית, שאלה שכפי שנראה תלויה במקצת בדין חנוכיה שבבית הכנסת (פרשת השבוע)
בעקבות התורה הכותבת על מצוות המילה, נעסוק השבוע בהלכות מילה, ובשאלה מתי יש לקיים את מצוות המילה לתינוק שנולד בניתוח קיסרי, או שהפריית התינוק הייתה באמצעות הפריה מלאכותית? כדי לענות על השאלה, נפתח במקרי ספק נוספים כגון תינוק שנולד בין השמשות, ותינוק שנולד בחודש השמיני, כשבעבר סברו שאינו יכול לחיות (פרשת השבוע)
בעקבות נח ובדיקת סימני הבהמות והחיות שנכנסו לתיבה, נעסוק השבוע בסימני העופות והבהמות ובשאלה כיצד מבדילים בין עוף כשר לעוף לטמא, ובין בהמה כשרה לבהמה לטמאה | חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה מותרת באכילה, והצריכו מסורת שאכלו בהמה זו בעבר. קביעה זו משפיעה בין השאר על השאלה, האם מותר לאכול ג'ירפה (פרשת השבוע)
באיזה כתב נכתבה התורה? כפי שנראה, שאלה זו משליכה על הדיון האם מותר להכניס אותיות עבריות למקומות מטונפים, והאם ניתן לכתוב דברי חול בשפת התורה | כמו כן נעסוק בדברי האחרונים שניסו ליישב את מנהג העולם שאינו מקפיד בדברים אלו (הלכה בפרשה)
אם יש עניין להגביר את תחושת העינוי בצום, כאשר ייתכן שאחת ההשלכות לשאלה זו תהיה, האם מותר לקחת כדורי קל צום, העוזרים לעבור את הצום בקלות, ולמעשה מפחיתים את רמת העינוי? עוד נעסוק בשאלה, האם מותר לגעת באוכל בצום (אקטואלי)
בעקבות התורה הכותבת על החזרה בתשובה של עם ישראל, נעסוק השבוע בתנאים הנדרשים כדי להיות חזן | האם יש הבדל בין חזן בימים נוראים לבין חזן בשאר ימות השנה, והאם יש השלכה לכך בזמן הזה שתפקיד החזן פחות משמעותי מבעבר - שכן הציבור יודע להתפלל לבדו מתוך הסידור ואינו צריך שהחזן יוציאו ידי חובה? (פרשת השבוע)
בעקבות פרשיית הביכורים, נעסוק השבוע בשאלה הנובעת מדין זה, האם הטועה ומברך על פרי העץ 'בורא פרי האדמה' בדיעבד יצא ידי חובה, או שעליו לברך שוב? כמו כן נעסוק בשאלה מה דין המברך על יין בורא פרי העץ במקום 'הגפן', והמברך על בשר 'בורא פרי האדמה' במקום 'שהכל'? (פרשת השבוע)
בעקבות התורה הכותבת על מינוי השופטים שישפטו את העם משפט צדק, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר להוריד שיר, כאשר יוצרו מתנגד לכך? האם מבחינה ממונית טהורה יש מושג הנקרא 'זכויות יוצרים', ואם כן באלו מקרים? כמו כן נראה את התקנות השונות שעשו קהילות במהלך הדורות, על מנת להתמודד עם מקרים מעין אלו (פרשת השבוע)
בעקבות העיסוק בתרומות ומעשרות בפרשת השבוע, נראה את מחלוקת הפוסקים האם עשבי תיבול חייבים בתרומות ומעשרות, והאם יש הבדל בין צמחי התיבול השונים - הבדל הנובע מאופן השימוש בהם והצורה בה הם מופיעים במאכל | כמו כן נעסוק במחלוקת האחרונים האם יש להפריש מעשרות מעלי תה, וכן מה הדין בנבטים ושאר גידולי מים? (פרשת השבוע)