דובר צה"ל פרסם היום סרטון שנועד להביך את ארגון הטרור חיזבאללה, בו נראים המחבלים כשהם מתכוננים לצילומי תעמולה | בסרטון נראים צעירים, ככל הנראה עוד לא בני 20, כשהם לבושים במדי חיזבאללה ומצטלמים לקמפיין של ארגון הטרור (חדשות)
נשיא איראן הודיע על השקת ערוץ טלוויזיה בשפה העברית, במטרה להתמודד עם מה שהגדיר כ"תעמולה ציונית" | הערוץ החדש ישדר תחת רשות השידור הממלכתית ויכלול תוכן צבאי ותרבותי עם "מומחים" שיציגו את האירועים הלאומיים כסמל לאחדות והרתעה (בעולם)
שגרירות הרפובליקה האסלאמית בפריז מגייסת עיתונאים, אקדמאים וסטודנטים כדי שיהפכו לכלי תעמולה עבור ממשלת איראן במטרה להשפיע על החברה הצרפתית | אלירזה חלילי, סגן ראש שגרירות הרפובליקה האסלאמית בפריז, אחראי על ארגון רשת השפעה זו (בעולם)
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הודיעה לשרי הממשלה, כי אין לקיים תעמולה פוליטית במשרדי הממשלה ובלשכות השרים | "נבקש לחדד כי חל איסור קטגורי על צילום של סרטונים ותמונות של תעמולת בחירות במשרד ממשלתי ובכלל זאת בלשכת השר" (פוליטי)