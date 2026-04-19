דובר צה״ל מודיע היום (ראשון) על יותר מ-250 מחבלים שחוסלו ויותר מ-1,000 פרטי אמצעי לחימה שאותרו בדרום לבנון.

צוותי הקרב החטיבתיים של הנח״ל, 401 וחטיבת האש 215, הפועלים בפיקוד אוגדה 162, ממשיכים בפעילות התקפית בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי, במטרה להסיר איום ישיר על יישובי הצפון.

עד כה, הכוחות חיסלו יותר מ-250 מחבלים, השמידו יותר מ-405 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-1,000 פרטי אמצעי לחימה במרחב.

במהלך אחת הפעילויות, אותרו מצלמות גוף של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה ובהן תיעודים ששימשו לתעמולה של הארגון. צה"ל פרסם את הסרטון המביך של המחבלים.

"צה״ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים, לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ולחיזוק ההגנה הקדמית", נכתב בהודעת צה"ל.