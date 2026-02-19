פולין מובילה מהלך היסטורי בהשקעה של כ-6.5 מיליארד דולר להקמת מפעלים רובוטיים לייצור תחמושת ארטילרית בשיתוף ענקיות נשק מארה"ב ובריטניה. המטרה: ייצור של מאות אלפי פגזים בשנה והבטחת עצמאות ביטחונית אל מול האיום הרוסי ודרישות נאט"ו (בעולם)
יפן חושפת מהפכה בארטילריה הקרקעית עם שילוב פגזי רמג'ט מתקדמים המסוגלים להגיע לטווחים דמיוניים של 150 קילומטרים. המהלך האסטרטגי נועד לייצר הרתעה עוצמתית מול הלחץ הסיני הגובר בים סין המזרחי ולאפשר לטוקיו יכולת תקיפה מדויקת מעמדות מוגנות (בעולם)
משרד ההגנה הבריטי חותם על חוזה ענק לייצור מערכת ה-MFP, "המפלצת" שמשנה את פני הקרב. התותח הרובוטי RCH 155 משגר 9 פגזים בדקה ב-100 קמ"ש בשיטת "יורה וטס". המהלך הדרמטי בנאט"ו נועד לשדרג את הארטילריה המלכותית ולהחזיר לבריטניה את כוח ההרתעה מול האיומים באירופה (בעולם)
אלביט מערכות חושפת את ה-SLING: מערכת פורצת דרך המאפשרת לרכבי שטח קלים לעבור ממצב נסיעה לירי בתוך פחות מ-60 שניות | המערכת האוטונומית משלבת עוצמת אש מאסיבית של 16 פצצות בדקה עם יכולת ניידות גבוהה, והיא מותאמת לכוחות מיוחדים בשדה הקרב המודרני (חדשות צבא)
עם צריח בלתי מאויש, מנוע היברידי שקט ודיאטה של 13 טון, הדור הבא של האברמס נחת על שולחן השרטוטים והפך למציאות חמש שנים לפני המועד המתוכנן • מלקחי אוקראינה ועד לקרב מול הרחפנים: הצצה לאבטיפוס שנועד להחזיר לארה"ב את העליונות הקרקעית (בעולם)
החשש מחדירת כטמ"מים רוסיים מנמיכי טוס וחימוש משוטט מוביל את ורשה לפרויקט ביצורים והגנה אקטיבית היקפי | המערך, שישלב מכ"מים, לוחמה אלקטרונית ומקלעים כבדים, יהיה מבצעי בתוך חצי שנה | פולין הופכת את גבולה המזרחי לחזית החדשה של נאט"ו (בעולם)
בטקס דרמטי בוורשה נחתם חוזה הענק: 4 מיליארד דולר תמורת טילי CGR-080 מונחים מדרום קוריאה • המהלך שמבסס את פולין כראש החץ של נאט"ו מול האיום הרוסי • "לא רק רכש, אלא ברית פלדה בין וורשה לסיאול" • כל הפרטים על הנשק שישנה את שדה הקרב (בעולם)