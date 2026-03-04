כוחות קומנדו מקסיקניים לכדו את אודיאס פלורס, המכונה "אל ג'רדינרו", במבצע חשאי ומתוח שבוצע בתיאום עם המודיעין האמריקאי | המעצר של המועמד המוביל להנהגת קרטל חליסקו (CJNG) מהווה מכה אנושה לארגון הפשע החזק בעולם (חדשות בעולם)
מפקד חיל האוויר רמז לפעילות קרקעית על אדמת איראן: במכתב ששיגר למשרתי ומשרתות חיל האוויר חשף כי "לוחמי היחידות המיוחדות של החיל מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן שיכולות להצית את הדימיון״ (צבא וביטחון)
לפי דיווח מאיראן בתי ספר סמוך למוסד הנשיאות וללשכת המנהיג נסגרו הבוקר במפתיע והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות | עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור (בעולם)
הוא מסוגל לשאת 1.5 טון, להמריא משטחים מבודדים ולחמוק מתחת לרדאר האקוסטי • חברת Electra חושפת את ה-EL9 – כלי הטיס ההיברידי שצבא ארה"ב כבר סימן כיורש של הלוגיסטיקה הטקטית • עם 8 מנועים חשמליים ודילוג בין זירות, כך נראה עתיד המלחמות (בעולם)
האם ישראל משנה טקטיקות פעולה בזמן הפסקת האש ברצועה? ארגון טרור מקומי בעזה דיווח היום כי אחד ממפקדי הארגון חוסל הבוקר בירי "בידי כוח ציוני מיוחד" במרכז הרצועה | כבר לפני למעלה משבועיים דווח ברצועה על חיסול מסתורי של מטיף עזתי שהיה מעורב בחטיפתם של משפחת ביבס ו"מצא את מותו" (עזה)