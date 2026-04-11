במערכת הביטחון נערכים לקראת הסלמה ב-48 השעות הקרובות, בעקבותיה הוחלט על ביטול הלימודים ביישובי הגדר והחמרת הנחיות פיקוד העורף בצפון | לצד תקיפת כ-200 מטרות בלבנון ביממה האחרונה, גוברים הלחצים הבינלאומיים להשגת הפסקת אש בתחילת השבוע, זאת בצל דרישת ראשי הרשויות בצפון להכרעה צבאית ברורה כתנאי לחזרת התושבים (צבא וביטחון)
בישראל מעריכים כי לאור ההתפתחויות האחרונות, השאלה היא כבר לא "האם" ארצות הברית תפעל צבאית, אלא "מתי" | במקביל, צה״ל מגביר את מוכנותו לקראת תרחישי הסלמה אפשריים מול איראן, ובמספר מערכים של צה״ל הועלתה הכוננות לתרחישים שונים | בישראל נערכים לאפשרות של מתקפה על אינטרסים ישראלים ברחבי העולם, כגון שגרירויות וקהילות יהודיות (חדשות)