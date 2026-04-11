במערכת הביטחון נערכים לקראת הסלמה אפשרית בגזרה הצפונית ביומיים הקרובים. על פי הערכות המצב המעודכנות, חילופי האש מול ארגון הטרור חיזבאללה צפויים להתגבר באופן ניכר ב-48 השעות הקרובות, זאת בהמשך למטחי הרקטות הכבדים ששוגרו במהלך השבת לעבר שטח ישראל. כך דווח ב-N12. החשש מהסלמה מיידית הוביל להחלטה על ביטול הלימודים ביישובי צמודי גדר, שתכננו לשוב מחר למתכונת לימודים מצומצמת, מתוך הבנה כי טרם הוסר האיום על העורף.

במקביל לדריכות המבצעית, צה"ל ממשיך בלחץ הצבאי על תשתיות הטרור בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו כ-200 מטרות במוקדים שונים בשטח לבנון, כחלק מהמאמץ לפגוע ביכולות חיזבאללה. עם זאת, בדרג המדיני בחרו לעת עתה שלא לאשר מספר תכניות שהציג הצבא להרחבת הפעולה הקרקעית והאווירית, ובמקביל דווח על הפסקה בתקיפות חיל האוויר במרחב הבירה ביירות ביומיים האחרונים - מהלך שעשוי להתפרש כניסיון לתת מרחב למגעים מדיניים. ההסלמה הנוכחית מתרחשת על רקע דיווחים על משא ומתן אינטנסיבי ולחצים בינלאומיים כבדים המופעלים על הצדדים במטרה להגיע להסכם. במערכת המדינית קיימת הערכה כי ייתכן ותושג הפסקת אש כבר עד ליום שלישי הקרוב, אולם בשטח התמונה נותרת מורכבת ומתוחה מאוד. המגעים המדיניים מתנהלים בצל דרישות נחרצות מצד ראשי הרשויות בצפון, שממשיכים לדרוש הכרעה צבאית ברורה של חיזבאללה ואינם מסתפקים בהבנות שבריריות. הרמטכ"ל מורה: כוננות מיידית לחידוש המבצעים באיראן כתבי בבלי | 14:42 ראשי הרשויות המפונים והסמוכים לגבול מביעים חשש, לפי הדיווח, כי המערכת תנסה להציג הישגים בדמות הקמת "אזור ביטחון" והסרת איומי הנ"ט והחדירה, מבלי לתת מענה שורשי לשיקום האזור. מעבר לסוגיה הביטחונית, ראשי הרשויות מבהירים כי לא יתאפשר ביצוע של הסכם מדיני ללא תכנית כלכלית וחינוכית רחבה שתגשר על הפערים שנוצרו בחודשי הלחימה הארוכים, ותבטיח את עתיד ההתיישבות בצפון הארץ גם ביום שאחרי חילופי האש.

הנחיות פיקוד העורף הערב

בתוך כך, ועל רקע ההערכות להסלמה, פרסם הערב פיקוד העורף הנחיות מעודכנות ומחמירות ליישובי הצפון, המשקפות את רמת הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון. ההנחיות, שתקפות החל מהערב ועד ליום שני בערב, מטילות מגבלות נרחבות על שגרת החיים באזורי העימות וביישובי קו הגבול, מתוך חשש ממשי לירי רקטי מאסיבי לעבר שטח ישראל.

באזורי קו העימות הוחלט על החמרה משמעותית, כאשר נכון לעכשיו לא ניתן לקיים כלל פעילויות חינוכיות. גם במרחבי רמת הגולן והגליל העליון צומצמו הפעילויות החינוכיות, ואלו יתאפשרו אך ורק בתוך מרחבים מוגנים תקניים. ההחלטה על ביטול הלימודים וצמצומם ביישובים צמודי גדר נועדה למנוע סיכון חיי אדם בשעות שבהן צפויה האש להתגבר, וזאת בניגוד לתכניות המוקדמות להחזרת הלימודים למתכונת חלקית מחר.

בנוסף למערכת החינוך, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלויות בקו העימות לעד 10 בני אדם בשטח פתוח ועד 100 בני אדם במבנה סגור. באזורי המפרץ, הגולן והגליל, המגבלות נעות בין 50 ל-100 איש בשטח פתוח, עם הקלות מסוימות בהתקהלות בתוך מבנים. במערכת הביטחון מדגישים כי מקומות עבודה יוכלו לפעול באזורים אלו רק במידה וקיים מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו תוך זמן ההתגוננות הנדרש.