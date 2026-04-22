בצער רב וביגון הגיעה הבוקר (רביעי) הבשורה המרה מארצות הברית על פטירתו של הרה"ח ר' ישראל נחמן הלוי לנדא ז"ל, לאחר שהזדכך בייסורים וסבל ממחלה קשה בשנים האחרונות, והוא בשנות השבעים לחייו.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה בקהילות רבות ברחבי העולם. בעבר התגורר באנטוורפן שבבלגיה, ובהמשך קבע את מושבו בארץ הקודש בערים בני ברק ומודיעין עילית. בשנים האחרונות העתיק את מגוריו לארצות הברית, שם המשיך בעבודת השם במסירות למרות חוליו.

מכריו מספרים על איש נעים הליכות, יודע ספר במובן מובן המילה, שהקדיש את חייו לחינוך. הוא היה ידוע כמחנך משכמו ומעלה, שהעמיד תלמידים הרבה וזכה לגדל את בניו ובנותיו לתורה, לחסידות ולמעשים טובים, תוך שהוא מחדיר בהם התקשרות איתנה לצדיקי אמת.

פטירתו הלילה הותירה חלל רב בקרב בני משפחתו וידידיו הרבים, המבכים את לכתו של איש עטור חסד ומעשים טובים שהשיב את נשמתו הזכה לבוראה.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובצרכי ציבור. בין בניו נמנה העסקן המוכר מאשדוד, הרב שאול לנדא, מי ששימש במשך רבות בשנים כמשב"ק נאמן אצל האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, וממשיך לשמש כאחד מגדולי המקורבים אצל יבלחט"א האדמו"ר מפיטסבורג.

פרטי מסע ההלוויה יפורסמו בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.