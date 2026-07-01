נצר קודש הילולים הבן זקונים הפליא בפלפולו; הנכד לבית מיר ריתק את ראשי הישיבות בשמחתו קהל המונים, ובראשם ראשי ישיבות ורבנים רמי מעלה, נטלו חלק בשמחת בר המצווה לבן זקוניו של הגאון רבי נועם יצחק אלון, ראש ישיבת 'מיר ברכפלד' וחתנו של ראש ישיבת מיר, הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל | בשמחה המרוממת נאם חתן המצוות בפלפול דרוש ואגדה כשמסביבו נצפו מסובים ומאזינים בהנאה רבני משפחת פינקל המעטירה | שמואל דריי האזין יחד עם הרבנים ומגיש גלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | ט"ז בתמוז | 01.07.26