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אגרא דתעניתא | כך ניצלו החסידים בלייקווד את השעות הארוכות של הצום

בחצה"ק סקולען לייקווד התכנסו החסידים ביום צום שבעה עשר בתמוז לסדר לימוד מיוחד של 'אגרא דתעניתא' | במהלך כל יום הצום, ניצלו החסידים את הזמן והגו בתורה שעות ארוכות ברציפות, מתוך שקידה ומאמץ למרות תענית הציבור | בסיום הצום, לאחר תפילת ערבית ערך האדמו"ר מסקולען טיש 'לחיים' מיוחד, במהלכה נשא דברי חיזוק | לאחר מכן חילק האדמו"ר באופן אישי מתנות יקרי ערך לכלל הלומדים שנטלו חלק במעמד המרומם (חסידים)

'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
'אגרא דתעניתא' י"ז בתמוז בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

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