צפו בתיעוד אגרא דתעניתא | כך ניצלו החסידים בלייקווד את השעות הארוכות של הצום בחצה"ק סקולען לייקווד התכנסו החסידים ביום צום שבעה עשר בתמוז לסדר לימוד מיוחד של 'אגרא דתעניתא' | במהלך כל יום הצום, ניצלו החסידים את הזמן והגו בתורה שעות ארוכות ברציפות, מתוך שקידה ומאמץ למרות תענית הציבור | בסיום הצום, לאחר תפילת ערבית ערך האדמו"ר מסקולען טיש 'לחיים' מיוחד, במהלכה נשא דברי חיזוק | לאחר מכן חילק האדמו"ר באופן אישי מתנות יקרי ערך לכלל הלומדים שנטלו חלק במעמד המרומם (חסידים)