התעלות במודיעין עילית
מתוך דיבוק חברים | אברכי נדבורנה חזרו אל היכל הישיבה בשבת התאחדות
כמאתיים אברכי החבורות של חסידות נדבורנה התאספו בשבת האחרונה, פרשת פנחס, לשבת ההתאחדות השנתית | השבת המיוחדת נערכה בקמפוס ישיבת ויז'ניץ בעיר מודיעין עילית, שם שהו האברכים יחד לאורך כל השבת באווירת התעלות ואחדות חסידית יוצאת דופן |אורח הכבוד של השבת היה הרה"ג ר' דוד אריה רוזנברג, משפיע בחצר הקודש תולדות אהרן, שהשתתף לאורך השבת ונשא בפני האברכים דברי התעוררות וחיזוק בעבודת השם (חסידים)
חר
חיים רוזנבוים
בבלי |
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