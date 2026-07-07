התעלות במודיעין עילית מתוך דיבוק חברים | אברכי נדבורנה חזרו אל היכל הישיבה בשבת התאחדות כמאתיים אברכי החבורות של חסידות נדבורנה התאספו בשבת האחרונה, פרשת פנחס, לשבת ההתאחדות השנתית | השבת המיוחדת נערכה בקמפוס ישיבת ויז'ניץ בעיר מודיעין עילית, שם שהו האברכים יחד לאורך כל השבת באווירת התעלות ואחדות חסידית יוצאת דופן |אורח הכבוד של השבת היה הרה"ג ר' דוד אריה רוזנברג, משפיע בחצר הקודש תולדות אהרן, שהשתתף לאורך השבת ונשא בפני האברכים דברי התעוררות וחיזוק בעבודת השם (חסידים)