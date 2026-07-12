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תְּנוּ כָּבוֹד לַתּוֹרָה • 'מעמד כבוד התורה' בישיבת קרעטשניף קרית גת

ברוב פאר והדר נערך מעמד מפואר בהיכל ישיבת קרעטשניף קריית גת, בראשות האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, לכבוד הבחורים המצטיינים שנבחנו בהצלחה מרובה על מסכת פסחים • רבני הישיבה, ההורים הנרגשים ואישי ציבור נשאו דברים, ובסיום חולקו תעודות ופרסים יקרי ערך לחתני התורה (חסידים - עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת| צילום: צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע

ברוב פאר והדר נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים למצטייני הישיבה לצעירים קרעטשניף בקרית גת, לאחר שנבחנו בהצלחה מרובה על תלמודם מס' פסחים בהבנה נפלאה.

המעמד נערך באולם שע"י מתנ"ס 'מעלה' בעיר - בראשות נשיא הישיבה האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, ובהשתתפות רבני וצוות הישיבה, התלמידים חתני התורה והוריהם החשובים שבאו לרוות נחת בשמחת צאצאיהם ולחזות בהצלחתם הגדולה בעלייתם על מעלות התורה והחסידות.

במעמד נשאו דברים, יו"ר הנהלת הישיבה הר"ר יונה באש. ראש הישיבה הגה"ח ר' זאב זילברשטיין. הרה"ג ר' חיים שלום דייטש, חתן האדמו"ר. המנהל הרוחני הרה"ג ר' יוסף חיים שיינברגר. הרה"ג רבי מאיר גליק. ר"מ הישיבה הרה"ג ר' יהושע העשיל ראטה.

את המשא המרכזי נשא נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף – קרית גת ששיבח את הבחורים שהכרת פניהם ענתה בהם כי זרע ברך ה' ויראתם קודמת לחכמתם.

בסיום דברות הקודש חילק האדמו"ר תעודות ופרסים יקרי ערך לתלמידים המצטיינים.

מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
מעמד כבוד התורה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )

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