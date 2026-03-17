עשרות חסידי ברסלב מתבצרים בקבר יוסף: "באנו למות למען הצדיק"

סכנת חיים ממשית: למעלה מ-100 חסידי ברסלב נכנסו הבוקר (שלישי) למתחם קבר יוסף הצדיק בעיר שכם ללא כל אישור או תיאום ביטחוני. החסידים, שהגיעו מצוידים בטליתות ותפילין, החלו בתפילת שחרית במקום במטרה להצהיר על "השבת השליטה היהודית", אך כעת הם נצורים בתוך המתחם כשמחוצה לו הרוחות סוערות ומסכנות את חייהם באופן מיידי.

האירוע החל בשעות המוקדמות של הבוקר, כאשר עשרות רכבים ובהם חסידים חדרו לעומק שטח A. הקבוצה התפרסה במתחם הקבר והחלה בתפילה המונית, תוך שהם מצהירים כי לא בכוונתם להתפנות מרצון. מתוך המתחם נשמעים קולות דרמטיים ומדאיגים: "באנו למות למען יוסף הצדיק," אמרו חלק מהמתבצרים במקום. "אם לא יחזירו את השליטה היהודית לכאן, זה ייגמר בדם. אנחנו לא זזים." במערכת הביטחון רואים את האירוע בחומרה רבה ומגדירים אותו כהפקרות ביטחונית. גורמי המת"ק (מנהלת התיאום והקישור) פועלים כעת בתיאום דרוך מול המשטרה הפלסטינית בניסיון להרגיע את השטח, בעוד בעיר שכם נשמעות קריאות הסתה לצאת ולפגוע ביהודים הנמצאים במקום.

חסידי ברסלב בתפילה בשכם ( צילום: באדיבות המצלם )

דיווחים מהשטח מצביעים על כך שגורמי צבא ומשטרה עושים את דרכם לנקודה בניסיון לחלץ את המתפללים בטרם יפרצו המונים פלסטינים אל המתחם אירוע שעלול להסתיים בטרגדיה נוראית.

אין זו הפעם הראשונה שחסידים מסכנים את חייהם בכניסות לא מתואמות. רק בדצמבר האחרון אירע מקרה דומה שהסתיים בדרמה גדולה, כאשר רכב של חסידים פגע בפלסטיני במהלך מנוסה מהמקום, והחסידים נאלצו להימלט רגלית ולהשאיר את רכבם מאחור עד שנעצרו על ידי כוחות הביטחון.

בצה"ל הגיבו על האירוע והזהירו בחומרה:

"הבוקר (ג׳) אוטובוס ובו עשרות אזרחים ישראלים נכנס ללא תיאום למתחם קבר יוסף, בעיר שכם שבחטיבת שומרון.

בהגעת האזרחים הישראלים למרחב הקבר, התפתח חיכוך אלים בינם לבין פלסטינים במרחב.

כוחות צה"ל פינו את כלל האזרחים הישראלים מהמרחב והועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל.

נדגיש כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק."

'בבלי' ימשיך לעקוב ולדווח על מאמצי החילוץ.