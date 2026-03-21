פגיעה ישירה של טיל איראני

האדמו"ר מגור עודכן על הפגיעה בערד | גולדקנופף ובבצ'יק הוזעקו לזירה

האדמו"ר מגור עודכן בשעה האחרונה על הפגיעה הישירה בעיר ערד כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן | הרבי הורה לחסידים להעתיר בתפילות לרפואת הפצועים | נציגיו של הרבי הוזעקו לזירה (חרדים)

האדמו"ר מגור עודכן בשעה האחרונה (מוצאי שבת) בפגיעה הישירה בעיר והורה לחסידים להתכנס ולהתפלל לרפואת הפצועים.

כמו כן, נציגיו של האדמו"ר, ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק הוזעקו לזירה הקשה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', אירוע רב נפגעים הוכרז הערב בעיר ערד בשל פגיעה ישירה של טיל ששוגר מ ופגע במבנה מגורים.

כזירת הנפילה בערד (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות גדולים של כבאות והצלה פועלים בכדי לפנות את הנפגעים מהזירה ובניסיון לאתר ולחלץ לכודים מהבתים שנפגעו.

מחקירה ראשונית של צה"ל עולה כי מדובר בפגיעה ישירה של 450 ק"ג חומר נפץ. בצה"ל הדגישו כי "ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף".

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
