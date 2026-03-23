שבוע חורפי צפוי לתושבי ישראל, כאשר מזג האוויר ימשיך להיות משתנה עם גשמים מקומיים, סופות רעמים וחשש לשיטפונות באזורים מסוימים. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, הימים הקרובים יתאפיינו בתנאי מזג אוויר חורפיים טיפוסיים עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
היום (שני) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, כאשר בשעות הבוקר יתכנו גשמים מקומיים בעיקר במישור החוף הצפוני. לקראת שעות הצהריים הגשמים צפויים להתפשט גם לאזור ההרים ולצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית, כאשר לקראת הבוקר לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות.
יום שלישי: גשמים מתפשטים למרכז הארץ
מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בודדות בעיקר לאורך מישור החוף. לקראת שעות הצהריים הגשמים צפויים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה. בשעות הצהריים קיים חשש קל לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
כידוע, בימים האחרונים חלה ירידה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה. השירות המטאורולוגי ממליץ לציבור להיערך לתנאי מזג אוויר משתנים ולהישמע להנחיות הבטיחות, במיוחד באזורים המועדים לשיטפונות.
יום רביעי: חשש משמעותי לשיטפונות
ביום רביעי צפוי שיא השבוע החורפי. משעות הבוקר יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים וברד ברוב אזורי הארץ. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות, במיוחד בשעות הצהריים. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה צפויות הצפות במישור החוף המרכזי והדרומי.
על פי הנמסר מהשירות המטאורולוגי, מדובר במערכת חורפית משמעותית שתשפיע על רוב אזורי הארץ. תושבי האזורים המועדים לשיטפונות מתבקשים להיערך בהתאם ולהימנע מנסיעות מיותרות באזורי הנחלים.
הטמפרטורות הצפויות
הטמפרטורות החזויות היום והלילה מעידות על מזג אוויר חורפי טיפוסי: בירושלים 8-13 מעלות, בתל אביב 12-17 מעלות, בבאר שבע 10-19 מעלות, בחיפה 10-16 מעלות, בטבריה 18-20 מעלות, בצפת 6-12 מעלות ובאילת 17-22 מעלות.
0 תגובות