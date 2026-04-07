סוד קריעת ים סוף - הפרטית שלך! אל תפספס!  

רוצה שיקרע לך הים? ליל שביעי של פסח, הוא:

ליל הישועות למי שצריך - ישועה וגאולה!

בלילה זה, אין חשבונות של - מגיע או לא מגיע, הגיוני או לא!

כל הרוצה – יבוא ויטול!

הלילה ש'יטביע' את 'פרעה' שלך

בני ישראל מגיעים לים סוף, ורואים שהם סגורים מכל הכיוונים, מה שגרם להם להרגיש חוסר אונים... אבל:

אין לקב"ה בעיה לגאול אותם, ואותך – נגד ההיגיון והטבע!

ניסית לעזור לעצמך בכל מיני דרכים... אבל, המצב לא השתנה, ודווקא זה גורם לך לחוסר האונים, אבל, זה מה שגורם לך להרים עיניים לשמים, ולומר:

'אין לי על מי להישען, אלא, על אבינו שבשמים'.

אתה מבין שרק נס יפתור את בעייתך, ומתחזק בביטחון אמיתי לקב"ה ומקווה לרחמיו, והקב"ה מגלה לך שטבועים בך כוחות עצומים מעל הטבע:

ואתה מסתער באומץ עד טירוף - ופורץ את כל המחסומים.

אתה מפסיק לחפש אם יש היגיון, רק:

עוצם עיניים, מחזק את הלב – ופורץ גבולות!

מי שלא מאמין שכך תגיע גאולתו, שיעיין מה קרה בקריעת ים סוף...

מדוע נאמר: "אז ישיר" – בלשון עתיד, ולא אז 'שר' – בלשון עבר?

"אני ה' לא שיניתי" - גם לך הקב"ה רוצה לעשות נס ולקרוע לך את הים, כי:

רחמי השם גדולים ואינם מוגבלים בטבע, או בחובות וזכויות.

'אין שום ייאוש בעולם' ויש ענין שהכל יתהפך לטוב:

תתכונן לשיר את שירת חייך, ולהודות לקב"ה בשמחה.

לאיזה קבוצה אתה שייך?

עם ישראל עמדו לפני הים והתחלקו לארבע קבוצות, כל קבוצה הציעה פתרון, והקב"ה נתן תשובה למשה רבנו לכל פתרון:

קבוצה ראשונה: ליפול לים, התשובה: "התייצבו וראו את ישועת ה'".

קבוצה שניה: נחזור למצרים ונמשיך לסבול, התשובה: "כאשר ראיתם מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם"

למצרים - לא חוזרים! 'ההצגה' שם – נגמרה!

ותשובה זאת נועדה לכל מי שקורא עכשיו, ד"ל!

קבוצה שלישית: נלחם במצרים, התשובה: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".

קבוצה רביעית: נתפלל לה', התשובה: "ואתם תחרישון" - זה לא הזמן לתפילה.

אם עכשיו לא הזמן לתפילה, אז – מה הפתרון?

"ויסעו" – תאמין, תשיר ותרקוד!

אומר על כך הבעל שם טוב הקדוש:

"שהאמונה העיקר, והבוטח בה' חסד יסובבנו"

חיזוק האמונה, הבטחון והקיווי בה':

יביא את ישועתך, בדרך וממקום שאתה לא מצפה...

הקב"ה עונה למשה רבנו:

"דבר אל בני ישראל - ויסעו" – כשאתה 'תקוע' אין לך ברירה, רק:

ל'פרוץ מחסומים' - לקפוץ למים אפילו אם זה יראה כהתאבדות!

ולזה צריך אמונה ובטחון בה' ואמונת חכמים.

"ויסעו" – בני ישראל נכנסו למים, לסיכון - חסר סיכוי לחלוטין:

אין טבע והיגיון, ברגע אחד הקב"ה משדד - את כל מערכות הטבע!

רחמי ה' רבים, גם עלינו דור משיח.

הקב"ה רוצה שתאמין בו, תבטח ותקווה, והוא:

יקרע לך - כל דין, ויפעל עבורך – ישועות גדולות!

הנהגת - 'בעתיקא תליא מילתא'

בליל שביעי של פסח פועלת הנהגת ה', שנקראת:

'בעתיקא תליא מילתא' – הנהגת 'אריך אנפין'.

הנהגת 'בעתיקא תליא מילתא' – נובעת ממקור הרחמים העליונים.

להנהגה זו - אין שום אחיזה בהיגיון או למשהו שנראה כטבע.

כל יהודי יכול לפעול, בלי קשר למצבו הרוחני או לחובות וזכויות, הנהגה זו נובעת מכך:

הקב"ה בכבודו ובעצמו - רוצה להושיע אותך!

ולכן, הוא מעורר עליו רחמים עליונים, ממקום גבוה שלא קשור לחובות וזכויות!

ואלו הרחמים, מביאים לך ישועה בהנהגה ניסית - 'מעל הטבע'!

"הבוטח בה' חסד יסובבנו" – אתה רק צריך לבטוח ברחמי ה' הרבים.

בחצות הלילה - הנהגת ב'עתיקא תליא מילתא'

בליל שביעי של פסח, הקב"ה לא בודק אם ישועתך מסתדרת עם השכל והיגיון, ואם מגיע לך, כי הלילה הזה הוא: ליל הישועות!

בלילה זה, עם ישראל ראו ניסים ונפלאות, והים נבקע להם – נגד הטבע.

ולכן, בלילה זה - כל אחד! גם אתה - יכול לזכות לישועות נגד הטבע.

כל מה שאתה צריך, זה – להסכים לקפוץ לים, ולהוכיח:

שיש בעומק ליבך אמונה יוקדת – שהקב"ה יושיע אותך!

ויש לך אמונה – שטמונה עמוק בליבך, אל תתייאש או תתעלם ממנה!

הנהגת ב'עתיקא תליא מילתא' - 'טבועה' בטבע, אבל, היא - 'מעל הטבע'!

הישועה תגיע, אם לא תתפתה לשכל ותעשה חשבונות, תרפה ותשנן משפטי בטחון ותקווה:

"וידעת כי אני ה', אשר לא יבושו קווי".

"להודיע לכל קוויך שלא יבושו, ולא יכלמו לנצח".

"עיני תמיד את ה', כי הוא יוציא מרשת רגלי".

"קווה קיוויתי ה', ויט אלי וישמע שוועתי".

"קווה אל ה', חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'"

"לישועתך קיוותי ה'".

אל תתפתה לשכל, מלא את ליבך בביטחון וקיווי לבשם, בלילה זה:

יש מהלכים אלוקים מעל הטבע – אל תרדם!

תזכור, הקב"ה רחמן – ורוצה ושמח לקרוע לך כל 'ים' שתרצה ותבקש!

רק תאמין, תקפוץ לים – תשיר ותרקוד!

אם תדמיין - תצליח לקפוץ לים

בשביל להאמין, צריך לדמיין את הישועה בכל חמשת החושים.

תדמיין, איך אתה קופץ לים כמו נחשון בן עמינדב, מתוך אמונה פשוטה ותמימה, ובלי שום חשבונות, רק כי:

הקב"ה אמר! שלילה זה - מסוגל לישועות.

בליל שביעי של פסח – הכל יכול להשתנות, תדמיין:

אני עומד מתחת לחופה... אני כלה מאושרת...

אני מבריא... העבודה שלי מצוינת ורווחית...

המינוס בבנק הופך לפלוס פלוס... קניתי דירה יפה... ועוד...

מה צריך לעשות כדי - לקרוע את הים?

בליל שביעי של פסח בשעת חצות - הים נבקע, ובני ישראל עברו בו, ולכן:

מנהג לקרוא בחצות הלילה את שירת הים (בערך ב - 12:40):

תקרא ותשיר את שירת הים בשמחה – מתוך אמונה חזקה!

"חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים" – וגם עתה אתה יוצא מהקושי ומהמייצרים שמייצרים לך, ויקרע לך ים צרותיך.

"נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים" - ברגע זה ממש, שפחה ראתה מראות אלוקים, גם אתה...

בלילה זה, על אף הקושי תרגיש ש'כל עכבה היתה לטובה':

וההמתנה, הופכת עכשיו ל'מתנה', ותראה שהכל היה לטובה...

לא חייב להבין, רק לחזק את הלב, ולאפשר לו להרגיש להתרגש ולשמוח.

אכלת מספיק 'מרורים', הגיע זמן גאולתך... תתקדם...

משפט חכם שאומר:

אתה לא יכול לדפדף - לעמוד הבא, אם תמשיך לקרוא את - העמוד הזה.

יש שנוהגים לקרוא את 'שירת הים' בעלות השחר...

גם בתפילת שחרית תאמר את 'שירת הים' בשמחה ובשירה...

אז ישיר - "עזי וזמרת קה, ויהי לי לישועה".

"כימי צאתך מארץ מצרים – אראנו נפלאות".

תתחיל לחגוג, בהצלחה!