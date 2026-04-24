הרשויות בארצות הברית חשפו סיכול של פיגוע המוני בבית הכנסת העתיק ביותר במדינת טקסס. אנג'לינה האן היקס, צעירה בת 18 מהעיר לקסינגטון שבצפון קרוליינה, נעצרה והואשמה כי תכננה לבצע פיגוע דריסה במתחם קהילת בית ישראל בעיר יוסטון, הכולל גם גן ילדים ובית ספר יסודי.

על פי כתב האישום, מטרתה המוצהרת הייתה לרצוח יהודים רבים ככל האפשר באמצעות פגיעת רכב קטלנית בהמון. היקס מואשמת בסעיפים חמורים של קשירת קשר לביצוע רצח ותקיפה בנשק קטלני בכוונה להרוג ולגרום לפציעה חמורה.

המעצר הדרמטי בוצע יממה בלבד לאחר שגורמי אכיפת החוק קיבלו התרעה ממוקדת על כוונה לבצע אירוע רב נפגעים במוסד יהודי באזור. ראש ה-FBI, קאש פאטל, אישר כי ההתרעה המודיעינית היא שהובילה לפעולה המהירה ולמעצרה של הצעירה.

התובעים בתיק חושפים כי היקס לא פעלה לבדה, אלא תכננה את המעשים יחד עם שני שותפים המכונים אנג'ל וטיגן, שטרם נתפסו ומתנהל אחריהם מצוד. במקביל, המשטרה עצרה נער בן 16 בחשד לקשירת קשר לביצוע רצח, על רקע איומים דומים על מוסדות יהודיים, אך טרם נקבע רשמית אם קיים קשר ישיר בינו לבין היקס.

בעקבות גל האיומים, הפדרציה היהודית של יוסטון רבתי הורתה על סגירת מתחם בית הכנסת ובית הספר ליום אחד כאמצעי זהירות מחמיר.

מנגד, משפחתה של הצעירה מציגה תמונה שונה בתכלית ודוחה בתוקף את ההאשמות הכבדות. אביה של היקס טוען כי בתו, המטופלת בתרופות חזקות, סובלת מעיכוב התפתחותי ורמתה השכלית תואמת לזו של ילדה קטנה. לדבריו, היא התייחסה לתוכנית כאל משחק פנטזיה וירטואלי בלבד.

ההורים הבהירו כי לבתם אין רישיון נהיגה, אין ברשותה רכב או נשק חם, והיא מעולם לא התנסתה בירי. בנוסף, האם ציינה כי בתה מעולם לא עזבה את הבית ליותר מיומיים וגם זאת רק בליווי מבוגרים, ותהתה כיצד הייתה אמורה להגיע בכוחות עצמה עד למדינת טקסס.

ההורים סבורים כי מקור הבלבול נעוץ בפלטפורמת המשחקים המקוונת רובלוקס, שבה נהגה בתם לבלות שעות ארוכות מדי יום ביצירת עולמות דמיוניים.

למרות טענות המשפחה, מערכת המשפט האמריקנית מתייחסת לאיום האנטישמי במלוא הרצינות. בית המשפט קבע להיקס סכום ערבות חריג וחסר תקדים של 10 מיליון דולר, במטרה להבטיח שתישאר במעצר מאחורי סורג ובריח ולמנוע ממנה כל אפשרות ליצור קשר עם שותפיה לכאורה שטרם נעצרו.

הצעירה צפויה להופיע בתחילת חודש מאי בפני בית המשפט המחוזי של מחוז דוידסון, שם יימשך ההליך הפלילי המסועף נגדה.