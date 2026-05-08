תופעה חריגה ומדאיגה במימי הכנרת: רשות המים ומשרד הבריאות מעדכנים היום על אירוע של תמותת דגים באזור דרום הכנרת.

על פי הדיווחים שהתקבלו בימים האחרונים, התופעה נצפתה לאורך החופים הדרומיים, כאשר דיווחים דומים הגיעו גם מאזור חוף האון. הגורמים הרלוונטיים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ומטפלים בנושא באופן שוטף.

מנתוני רשות המים עולה כי התופעה הייחודית פוגעת בשלב זה בדגי אמנון בלבד. התיאורים מהשטח מצביעים על כך שגם הדגים שעדיין בחיים מפגינים התנהגות חריגה – הם נראים אפתיים לחלוטין, אינם מנסים להימלט כלל, עד כדי כך שניתן לתפוס אותם בקלות בידיים חשופות.

בבדיקות הראשוניות שנערכו בשטח, לא זוהה כל חומר זר, קצף חשוד או זיהום נראה לעין על פני המים שיכול להסביר את התופעה באופן מיידי. כדי לרדת לעומק הבעיה ולשלול סכנות, הועברו דגימות של הדגים הפגועים לשירותים הווטרינריים, שם הם עוברים סדרת בדיקות מקיפה לזיהוי מחלות אפשריות או הימצאות רעלים (טוקסיקולוגיה). תוצאות המעבדה צפויות להתקבל עד ליום ראשון הקרוב.

בעקבות התמותה החריגה, במשרד הבריאות מיהרו לפרסם אזהרה והנחיות ברורות לציבור הרחב. במשרד מדגישים וקוראים לצרכנים להקפיד משנה זהירות בנקודות המכירה: יש לרכוש דגים אך ורק מחנויות ובתי עסק המחזיקים ברישיון כחוק.

כמו כן, יש לוודא בעת הרכישה כי הדגים מאוחסנים כראוי בתנאי קירור, ושהם מכוסים בקרח בלבד, על מנת להבטיח את טריותם ובטיחותם למאכל.

לצד האזהרות, ברשות המים מפרסמים צפירת הרגעה משמעותית לציבור. בהודעה מיוחדת שהוציאו, מובהר באופן חד משמעי כי מי השתייה המופקים מן האגם בטוחים לחלוטין לשימוש ואין כל חשש בטיחותי או בריאותי בצריכתם.

בנוסף, נכון לעת עתה, משרד הבריאות ורשות המים מודיעים כי אין כל הגבלה על רחצה, פעילויות נופש או ספורט ימי בחופי הכנרת. צוותי רשות המים ממשיכים להימצא בשטח, לבצע ניטור רציף וקפדני של מי האגם, ולוודא כי לא נשקפת כל סכנה לציבור הנופשים והצרכנים.