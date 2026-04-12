בית חולים זיו בשבוע האחרון ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

משרד הבריאות הודיע הבוקר (ראשון) כי בהתאם להנחיות ההתגוננות ובעקבות הערכת מצב עדכנית, מתבצעת חזרה הדרגתית של בתי החולים בחיפה מפעילות בתת-קרקע לפעילות מעל הקרקע. המהלך מבוצע בתיאום מלא עם פיקוד העורף ובהתאם להנחיותיו.

בתי החולים הכלליים רמב"ם, בני ציון וכרמל מבצעים את המעבר באופן מדורג ומבוקר, תוך שמירה על מוכנות ויכולת לחזרה לפעילות תת-קרקעית בתוך שעות ספורות, ככל שיידרש. המשרד הבהיר כי המוכנות המלאה נשמרת בכל עת. הנחיות להרחבת פעילות בכל בתי החולים משרד הבריאות יוציא היום לכלל בתי החולים בארץ הנחיות להרחבת פעילות באופן מדורג. ההנחיות נועדו לאפשר רציפות טיפולית ככל הניתן, תוך שמירה קפדנית על בטיחות המטופלים והצוותים הרפואיים. הרמטכ"ל מורה: כוננות מיידית לחידוש המבצעים באיראן כתבי בבלי | 14:42 על פי הנתונים שפורסמו, מאז תחילת מבצע שאגת הארי פונו קרוב ל-7,000 נפגעים לבתי החולים ברחבי הארץ. חלק ניכר מהנפגעים נפגעו במהלך הירידה למרחבים המוגנים, ולא כתוצאה ישירה מנפילת טילים.

בית החולים שיבא - הגדול בישראל | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג )

מוכנות מלאה לכל תרחיש

משרד הבריאות ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות ולעקוב אחר ההתפתחויות באופן רציף. המשרד נמצא בקשר מתמשך עם כלל הגורמים הרלוונטיים, על מנת להבטיח את המשך מתן השירותים הרפואיים כנדרש.

יצוין כי בימים האחרונים פעלה מערכת הבריאות במתכונת חירום מלאה, כאשר חלק מבתי החולים העבירו את פעילותם למתקנים מוגנים. המעבר ההדרגי לפעילות רגילה נעשה תוך שמירה על יכולת תגובה מהירה לכל שינוי במצב הביטחוני.

המשרד שב וקרא לציבור, ובפרט לאזרחים ותיקים, להגיע למרחבים המוגנים באיטיות ובזהירות, ולהסתייע באחרים במידת הצורך. כמו כן, המשרד הדגיש כי בפניות בנושאי שגרה ובמקרים שאינם מצבי חירום, יש לפנות למוקדי הרפואה הדחופה של קופות החולים.