בניגוד להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית: מי הורה על סגירת מוסדות החינוך ביהודה ושומרון והשאיר אלפי הורים וילדים מול שערים נעולים?
מחדל העדכונים הקוליים והחלטת משרד החינוך שמעוררת שאלות קשות: למה למנוע שגרה היכן שאפשר, ומי נוטל סמכות ללא הודעה מוקדמת? (חרדים)
פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות החל מיום חמישי בצהריים. במסגרת המעבר למדיניות מצומצמת, יופסקו כלל הפעילויות החינוכיות בארץ ותוגבל ההתקהלות לעד 50 איש בלבד, בכפוף לקרבה למרחב מוגן תקני, עד למוצאי שבת (צבא וביטחון)
ראש הממשלה נתניהו השתתף הערב, ליל שושן פורים, בקריאת מגילה ברוב עם בישיבת מרכז הרב בירושלים, דבר שעורר ביקורת על ההשתתפות ראש הממשלה בהתקהלות המונית - חרף הנחיות פיקוד העורף האוסרות על כך | לשכת ראש הממשלה הגיבה לפניות העיתונאים כי הוא "פעל בהתאם להנחיות" (שושן פורים)
בצל מבצע 'שאגת הארי' והנחיות פיקוד העורף, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי השיא אמש (ראשון) את נכדו בהיכל התת קרקעי של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק | החתונה, שהייתה אמורה להתקיים באחד האולמות בעיר, הועתקה בדקה התשעים להיכל בית המדרש הנ"ל, השוכן שלוש קומות מתחת לפני האדמה ומשמש כמרחב מוגן רחב ידיים | למרות השינויים והמצב הביטחוני, השמחה נחגגה ברוב פאר והדר ובהשתתפות קהל רב של רבנים וראשי ישיבות לצד רבים מבני המשפחות (חרדים)
בתום הערכת מצב שנערכה בפיקוד העורף, הוחלט כי החל מהשעה 18:00, הערב יתעדכנו הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. במסגרת השינויים, כמעט כלל אזורי הארץ יעברו ממדרג התגוננות מחמירה למדרג פעילות מצומצמת (חדשות בארץ)
האדמו"ר מקוזמיר ערך אמש (ראשון) סעודת הילולא לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממוז'יץ זי"ע, במלאת י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום | אחר תפילת ערבית בבית מדרשו, פנה האדמו"ר אל ביתו נאווה קודש, שם ערך את השלחה"ט במתכונת מצומצמת לאור המצב החמור השורר בארץ | האדמו"ר הרחיב בסעודה במשנתו של אביו בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)