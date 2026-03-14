עוברים ל'רמזור'

מיום שני בשעה שש בבוקר - יש מעט הקלות בהנחיות פיקוד העורף | כל הפרטים

פיקוד העורף מפרסם לפני זמן קצר, כי ההנחיות שקבע שיהיו עד ליום שני הקרוב מתעדכנות מעט וישנן הקלות ליישובי הדרום | כל הפרטים מההנחיות החדשות שיחלו ביום שני הקרוב (חדשות)

ההנחיות החדשות

בפיקוד העורף מעדכנים לפני זמן קצר (מוצאי שבת קודש) את ההנחיות החדשות שיחו מיום שני הקרוב בשעה שש בבוקר.

ביום שני הקרוב כאמור תיכנס לתוקף מדיניות התגוננות המחלקת את אזורי הארץ באופן דיפרנציאלי. עד למועד זה מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי.

להלן פירוט המדיניות והנחיות ההתגוננות שייכנסו לתוקף ביום שני, 16 במרץ 2026, בשעה 06:00:

אזורי הנחיה: בקעת בית שאן, בקעה, שומרון, יהודה, ים המלח, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, דרום הנגב, ערבה - מעבר ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית.

פעילויות חינוכיות- ניתן לקיים פעילות חינוכית במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלות- בשטח פתוח עד 50 אנשים, ובמבנה עד 100 אנשים במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה- ניתן לקיים פעילות במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

