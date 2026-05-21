תחנת הרדיו הבריטית המוכרת "רדיו קרוליין" (Radio Caroline) מצאה את עצמה השבוע במוקד סערה ציבורית ומבוכה רבה, לאחר שהכריזה בטעות בשידור חי על מותו של המלך צ'ארלס השלישי, והשמיעה את ההמנון הלאומי.

על פי דיווח בעיתון האינדיפנדנט, בעקבות ההודעה הדרמטית נקטע השידור בפתאומיות למשך כרבע שעה, עד אשר חזרו השדרנים לאוויר והתנצלו על הטעות החמורה.

מנהל תחנת הרדיו, פיטר מור, פרסם התנצלות רשמית בחשבון הפייסבוק של התחנה והסביר את פשר התקלה. לדבריו, ביום שלישי אחר הצהריים אירעה שגיאת מחשב באולפן המרכזי של התחנה בעיר מאלדון שבמחוז אסקס.

תקלה זו גרמה להפעלה אקראית של מה שמכונה "נוהל מות המונרך" – נוהל חירום שאותו מחזיקות כלל תחנות הרדיו בבריטניה במצב הכן, למקרה של אירוע אמת.

"רדיו קרוליין השתתקה אז, כפי שנדרש בנוהל, מה שהתריע בפנינו שיש להשיב את לוח המשדרים הרגיל ולפרסם התנצלות בשידור", כתב מור. "אנו מתנצלים בפני הוד מלכותו המלך ובפני המאזינים שלנו על כל עוגמת נפש שנגרמה".

מור אף הוסיף וציין כי התחנה שמחה לשדר את ברכות המלכים לאורך השנים, והיא מצפה להמשיך במסורת זו עוד שנים רבות. יצוין כי סוכנות הידיעות Press Association דיווחה כי הקלטת השידור השנוי במחלוקת בין השעות 13:58 ל-17:00 הוסרה מאתר התחנה ולא הייתה זמינה להאזנה חוזרת.

ההודעה הכוזבת עוררה תגובות מעורבות וסוערות בקרב המאזינים ברשתות החברתיות. מאזין אחד שיתף כי תחילה חווה הלם מוחלט, אך לאחר ששוחח עם אשתו ושכניו הבין כי מדובר בטעות, והלחץ התחלף בצחוק.

מאזין אחר תיאר כי שמע את הדיווח בעת שעבד במוסך שלו. הוא מיהר לביתו בבהלה וצעק לאשתו כי המלך צ'ארלס הלך לעולמו. אשתו המופתעת מיהרה להזכיר לו שרק ביום הקודם נראה המלך במיטבו בתערוכת פרחים.

לאחר שבדקו באתרי החדשות וגילו כי מדובר בשגיאת שידור, התבדחו בני הזוג כי אולי כדאי שיפסיקו לשתות אלכוהול לזמן מה.

בפועל, המציאות הייתה שונה לחלוטין. ביום שלישי, שבו אירעה התקלה, המלך צ'ארלס והמלכה קמילה כלל לא היו בסכנה, אלא הגיעו לבלפסט לביקורם הראשון בצפון אירלנד השנה, שם אף הצטרפו להופעה של להקת פולק אירית. יום קודם לכן, סייר המלך, שכזכור, מתמודד לאחרונה עם מחלת הסרטן ואף ביקר בבית חולים, בתערוכת הפרחים היוקרתית בצ'לסי.

רדיו קרוליין, המגדירה עצמה כתחנת רדיו "פיראטית" לשעבר, הוקמה בשנת 1964 במטרה לקרוא תיגר על מונופול השידורים של רשת ה-BBC בבריטניה. בתחילת דרכה, פעלה התחנה מספינות שעגנו מול חופי אנגליה - כמו ערוצי הקודש בישראל.

למרות חקיקה נוקשה בשנת 1967 שאילצה תחנות פיראטיות רבות לסגור את שעריהן, רדיו קרוליין המשיכה לשדר לסירוגין במשך שנים, עד שהפסיקה את שידוריה מהים באופן סופי בשנת 1990, וכיום היא משדרת מאולפנים יבשתיים.