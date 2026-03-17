יהודים נגד יהודים דרמה סמוך לקריית ארבע: ישראליים יידו אבנים על חיילים; חייל אחד נפצע צה"ל מדווח, כי היום התרחשו מספר אירועים בגזרת יו"ש, של התפרעויות יהודים, לפני זמן קצר, ישראליים יידו אבנים לעבר חיילים וכתוצאה מכך נפצע חייל צה"ל (חדשות צבא)

קר קובי רוזן בבלי | כ"ח באדר | 17.03.26