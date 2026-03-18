למרות שתמך בתקיפה

דיווח: טראמפ מתנגד לפעולות נוספות נגד מתקני אנרגיה באיראן

הנשיא טראמפ מתנגד לתקיפות נוספות על מתקני אנרגיה באיראן | טראמפ ידע מראש על התקיפה הישראלית נגד מתקני הגז בדרום איראן, ותמך בכך כ"מסר" לטהרן בעקבות סגירת מצר הורמוז אך הוא מאמין שאיראן "קיבלה את המסר", וכעת הוא מתנגד לתקיפות נוספות נגד תשתית האנרגיה באיראן (בעולם)

שעות לאחר התקיפה הישראלית על מתקן הגז, הערב (רביעי) דווח כי נשיא ארה"ב מתנגד לתקיפות נוספות על מתקני אנרגיה באיראן. גורמים אמריקניים אמרו כי טראמפ ידע מראש על התקיפה הישראלית נגד מתקני הגז בדרום איראן, ותמך בכך כ"מסר" לטהרן בעקבות המתקפות שלה נגד ספינות במצר הורמוז.

על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", הגורמים אמרו כי הנשיא מאמין שאיראן "קיבלה את המסר" וכי כעת הוא מתנגד לתקיפות נוספות נגד תשתית האנרגיה של הרפובליקה האיסלאמית.

לצד זאת, הגורמים הדגישו כי בהמשך ייתכן שטראמפ יתמוך בתקיפות נוספות נגד מתקני אנרגיה איראניים - בהתאם לפעולות שתנקוט טהרן בכל הנוגע למצר הורמוז, נתיב הים האסטרטגי שדרכו עוברת חמישית מאספקת הנפט העולמית, וטראמפ פועל כעת לגבש קואליציה בינלאומית כדי לפתוח אותו.

כזכור, בשעות הצהריים הטלוויזיה באיראן דיווחה כי הותקפו מתקני גז ומפעלים פטרוכימיים במחוז פארס שבדרום המדינה. זמן קצר לאחר מכן אישר גורם בצה"ל את הדברים, ואמר שהתקיפה בוצעה בתיאום עם ארצות הברית.

לפי דיווח בסוכנות הידיעות פארס, נשמעו פיצוצים עזים בכמה בתי זיקוק בעסלויה, העובדים פונו לאזורים בטוחים, וכוחות ההצלה והכבאות פועלים לכיבוי השריפה.

