חלפו כ-24 שעות מאז האולטימטום של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, לפיו אם איראן לא תאפשר תנועה חופשית במצר הורמוז בתוך 48 שעות, ארה״ב תתקוף את תשתיות החשמל שלה, ובאיראן משיבים באיומים משלהם.

כזכור, הנשיא טראמפ איים אתמול (שבת) כי ״אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא כל איום, את מצרי הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה בדיוק, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה שבהן תחילה״, כך כתב בפוסט ב-Truth Social.

שר החוץ האיראני עראקצ'י כתב: "מצר הורמוז אינו סגור. ספינות מהססות כי חברות הביטוח חוששות ממלחמת הבחירה שיזמתם - לא איראן. שום חברת ביטוח ואף איראני - לא יושפע מאיומים נוספים. נסו לכבד. חופש השיט לא יכול להתקיים ללא חופש סחר. כבדו את שניהם - או אל תצפו לאף אחד מהם".

יועצו של המנהיג העליון של איראן עלי אכבר וליאתי כתב: "נשיא ארה"ב הפזיז איים על העם האיראני בתקיפת תשתיות החשמל של המדינה. על שליטי המדינות הערביות להבהיר לטראמפ שהמפרץ אינו מקום להימורים כדי למנוע אזור של האפלה".

גם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף צייץ: "לצד בסיסים צבאיים, גופים פיננסיים המממנים את תקציב הצבא האמריקני הם מטרות לגיטימיות. אגרות חוב ממשלתיות אמריקניות ספוגות בדמם של האיראנים".

במשמרות המהפכה הזהירו היום כי אם ארה״ב תממש את האיום איראן תסגור את מצר הורמוז לחלוטין, גם למעט האוניות שעוברות באישור איראני כעת. במקביל, מטה ח'אתם אל אנביא - הפיקוד המאוחד של משמרות המהפכה והצבא - הוסיף כי מתקני חברות בעלות שליטה אמריקנית ״יושמדו לחלוטין״, ומתקני אנרגיה במדינות האזור יופצצו ואיים גם על מרכזי מידע ותשתיות התפלת מים הקריטיות למפרציות.

במקביל להצהרות הרשמיות, הפיצה התקשורת האיראנית תמונה ובה מסומנות תחנות כוח ומתקני אנרגיה במדינות המפרץ כמטרות פוטנציאליות - ביניהן תחנת הכח הגרעינית האמירתית בראקה ומתקני אנרגיה בקטאר, כוויית ודובאי, תחת הכותרת: ״היפרדו מהחשמל!״.