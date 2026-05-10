נראה מיליון דולר, 5 דקות עבודה: חטיף השוקולד והבוטנים משגע את הרשת

מי אמר שצריך לעבוד קשה בשביל עוגה יוקרתית? הכירו את העוגה שתהפוך לכוכבת השמחות שלכם: שכבות של בצק פריך, בוטנים מקורמלים וגנאש שוקולד עשיר. היתרון הגדול? אין צורך במיקסר, הכל בקערה אחת, והתוצאה נחתכת לקוביות מושלמות שנראות כאילו יצאו מקונדיטוריה (אוכל ומתכונים)

מתוק, מלוח וקראנצ'י: הקינוח המושחת שמוכיח שלא צריך לעבוד קשה כדי להרשים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות40
זמן הכנה17 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לבצק הבסיס:

    • 4 כפות שמן
    • 1 כף חמאת בוטנים מתוקה
    • 3/4 כוס סוכר חום (למרקם עשיר)
    • 1 ביצה (L)
    • 1 כוס קמח
    • 1 כפית אבקת אפייה

    לשכבת הבוטנים:

    • 250 גרם בוטנים קלופים וחצויים (טבעיים)
    • 1/2 כוס סירופ מייפל

    לציפוי השוקולד:

    • 400 גרם שוקולד מריר איכותי
    • 1 מיכל ריצ' קטן (250 מ"ל)
    • 3 כפות שמן
    • 1 כף חמאת בוטנים מתוקה

    הוראות הכנה: שלב אחר שלב

    1. מכינים את הבסיס

    מחממים תנור מראש ל-180 מעלות. בקערה בינונית, מערבבים את כל מצרכי הבצק עד לקבלת תערובת אחידה. מרפדים תבנית אפייה בינונית בנייר אפייה. בעזרת ידיים רטובות, משטחים את הבצק בצורה שווה על פני התבנית.

    זמן אפייה: 12 דקות בדיוק, עד להזהבה קלה. מוציאים ומצננים מעט.

    2. שכבת הקראנץ'

    מערבבים בקערה את הבוטנים החצויים יחד עם סירופ המייפל עד שכל הבוטנים מצופים היטב. שופכים את התערובת מעל הבצק האפוי ומשטחים לשכבה אחידה.

    3. ציפוי השוקולד

    בקערה המתאימה למיקרוגל, מניחים את השוקולד המריר, הריצ', השמן וחמאת הבוטנים. ממיסים בפולסים קצרים (30 שניות בכל פעם), מוציאים ומערבבים היטב עד שהשוקולד חלק ומבריק לגמרי.

    4. הפיניש המושלם

    שופכים את השוקולד מעל שכבת הבוטנים. מטים את התבנית מצד לצד בעדינות כדי שהשוקולד יתיישר מעצמו ויכסה את כל הפינות בצורה חלקה וסימטרית.

    טיפ: כדי לקבל חיתוך מושלם וחד, הכניסו את העוגה למקפיא למשך שעתיים לפחות. לאחר מכן, השתמשו בסכין חדה שטבלתם במים רותחים ונגבתם - הקוביות ייצאו מדויקות ומעוררות תיאבון!

    לשדרוג המראה:

    ניתן לעטר את השכבה העליונה עם חמאת בוטנים מומסת וליצור בעזרת קיסם דוגמת שיש יוקרתית לפני ההקפאה או לפזר נצנץ זהב לאחר ההקפאה

    בתאבון!

