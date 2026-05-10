4 כפות שמן

1 כף חמאת בוטנים מתוקה

3/4 כוס סוכר חום (למרקם עשיר)

1 ביצה (L)

1 כוס קמח

1 כפית אבקת אפייה

לשכבת הבוטנים:

250 גרם בוטנים קלופים וחצויים (טבעיים)

1/2 כוס סירופ מייפל

לציפוי השוקולד:

400 גרם שוקולד מריר איכותי

1 מיכל ריצ' קטן (250 מ"ל)

3 כפות שמן

1 כף חמאת בוטנים מתוקה

הוראות הכנה: שלב אחר שלב

1. מכינים את הבסיס

מחממים תנור מראש ל-180 מעלות. בקערה בינונית, מערבבים את כל מצרכי הבצק עד לקבלת תערובת אחידה. מרפדים תבנית אפייה בינונית בנייר אפייה. בעזרת ידיים רטובות, משטחים את הבצק בצורה שווה על פני התבנית.

זמן אפייה: 12 דקות בדיוק, עד להזהבה קלה. מוציאים ומצננים מעט.

2. שכבת הקראנץ'

מערבבים בקערה את הבוטנים החצויים יחד עם סירופ המייפל עד שכל הבוטנים מצופים היטב. שופכים את התערובת מעל הבצק האפוי ומשטחים לשכבה אחידה.

3. ציפוי השוקולד

בקערה המתאימה למיקרוגל, מניחים את השוקולד המריר, הריצ', השמן וחמאת הבוטנים. ממיסים בפולסים קצרים (30 שניות בכל פעם), מוציאים ומערבבים היטב עד שהשוקולד חלק ומבריק לגמרי.

4. הפיניש המושלם

שופכים את השוקולד מעל שכבת הבוטנים. מטים את התבנית מצד לצד בעדינות כדי שהשוקולד יתיישר מעצמו ויכסה את כל הפינות בצורה חלקה וסימטרית.

טיפ: כדי לקבל חיתוך מושלם וחד, הכניסו את העוגה למקפיא למשך שעתיים לפחות. לאחר מכן, השתמשו בסכין חדה שטבלתם במים רותחים ונגבתם - הקוביות ייצאו מדויקות ומעוררות תיאבון!

לשדרוג המראה:

ניתן לעטר את השכבה העליונה עם חמאת בוטנים מומסת וליצור בעזרת קיסם דוגמת שיש יוקרתית לפני ההקפאה או לפזר נצנץ זהב לאחר ההקפאה

בתאבון!

