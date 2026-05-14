התרעות על ירי רקטות באזור קו העימות ומשגב עם

"אל תנסה"

של רקע הדיווחים הסותרים בישראל ובאבו דאבי סביב ביקורו של נתניהו, הפרשן האמירתי הבכיר אמג'ד טאהא משגר מסר חריף ותקיף לירושלים. בציוץ שפרסם הבהיר כי איחוד האמירויות היא זו שקובעת את הכללים במזרח התיכון, והזהיר כי לכל מהלך לא מתואם יהיו השלכות חמורות. "אם אתה רוצה להיות חבר טוב – פעל לפי הסטנדרטים שלנו" (מדיני)