שני הרוגים בתקיפת כטב"מ ישראלי על רכב במערב עזה

בעקבות מידע מודיעיני

ישראל אישרה כי ביצעה ניסיון לחסל את מספר 1 בחמאס, עז א-דין אל חדאד, הערכות מצביעות על הצלחת החיסול בס"ד | התקיפה בוצעה כלפי דירת מסתור שהוסגרה באמצעים מודיעיניים | בכירים בטחוניים אומרים כי ישנן אינדיקציות על הצלחת החיסול | חדאד היה מאדריכלי השבעה באוקטובר ועמד עד כה בראש הארגון לאחר חיסול סינוואר (חדשות)