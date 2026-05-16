בכיר חמאס מאיים: תגובה אזורית אם ישראל תעמיק את התקיפות בעזה

חתן חודש לפני החתונה

דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, שנפל בדרום לבנון בעקבות פגיעת רחפן נפץ | מעוז היה אמור להינשא לארוסתו רני בעוד כחודש והותיר אחריו הורים ושישה אחים | זה מה שידוע על האירוע הנורא (חדשות)