צה"ל יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון

הנשיא טראמפ הודיע כי הורה להשהות את התקיפה באיראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשת מנהיגי סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות. לדבריו, ההשהיה נעשתה כי מתנהלים מגעים רציניים להסכם. טראמפ הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתראה מיידית למקרה שלא יושג הסכם. הסנאטור לינדזי גרהאם, מקורב לטראמפ, הביע ספק לגבי הסיכוי להגיע להסכם. גרהאם הדגיש כי כל הסכם חייב לקבל אישור הקונגרס, ופירט את דרישות ארה"ב: אפס העשרת אורניום, שליטה אמריקנית ב-400 ק"ג אורניום מועשר, פתיחת מצר הורמוז, נטישת תוכנית הטילים הבליסטיים והפסקת תמיכה בארגוני טרור.