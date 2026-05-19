טראמפ משהה תקיפה באיראן בעקבות בקשת מדינות ערב

ראש הממשלה לשעבר מתקיף בחריפות: "מתרוצץ בין חברי הכנסת בשביל חוק השתמטות" • "ברית המשרתים תנצח את ברית המשתמטים" | התקפה חריפה על רקע חוק הגיוס (פוליטי מדיני)דוד קליין
כוחות חיל הים השתלטו על כ-40 כלי שיט שהשתתפו במשט לעזה ועצרו כ-300 פעילים. בין העצורים נמצאת הפעילה מרגרט קונולי, אחותה של נשיאת אירלנד קתרין קונולי. מתוך כ-50 כלי שיט שיצאו למשט, נותרו רק כלי שיט בודדים שלא נתפסו.צוות בבלי
בחור ישיבה בן 15 נפצע בינוני כתוצאה מפגיעת רכב פרטי בשעות הבוקר • צוותי החירום העניקו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו להדסה עין כרם | הנער חצה את הכביש בדרכו ללימודים (בארץ)משה כץ
הנשיא האמריקני מתכנן ביקור רשמי במחוז רוקלנד ביום שישי הקרוב • האירוע עשוי להתקיים במכללת RCC בלב השכונה החרדית | אתגר אבטחתי חסר תקדים בעיצומו של החג (בעולם)חיים כהן
ח"כ שטרן ובן ברק פנו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בדרישה לכנס דיון דחוף • הטענה: שמעון ריקלין פרסם מידע מסווג שעלול לפגוע בהישגי המערכה באיראן | "סכנה רבה ליחסים עם ארה"ב" (פוליטי מדיני)משה כץ
כוחות צה"ל שיגרו מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.צוות בבלי
יו"ר ש"ס אריה דרעי מתח ביקורת חריפה על החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות ועל החלטת רשות מקרקעי ישראל בנושא דירה בהנחה | "מי לא יכול לקבל? בני התורה", טען דרעי (בארץ)משה בשן
סערה התעוררה במערכת הניו יורק טיימס בעקבות טור דעה של עיתונאי שטען להתעללות קשה בפלסטינים | עיתונאים הטילו ספק בסטנדרט הבדיקה, בעוד נתניהו איים בהגשת תביעה (בעולם)אריה רוזן
