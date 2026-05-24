מבזקגזירת הדיור

מכה נוספת לצעירים החרדים: ישללו הנחות דיור מחייבי גיוס  

משרד השיכון מחבר לראשונה בין מילוי חובת השירות לזכות לדיור ממשלתי • אלפי משפחות חרדיות צפויות להיפלט ממערכת הדיור | הגזירה החדשה מציתה סערה (חרדים)

הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס | צילום: צילום: רונן שטלצר
19:02
חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומנרה

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומנרה. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
18:58
פונתה לבית החולים

פעוטה בת חצי שנה נפלה מגובה בכניסה לחנות ברחוב רבי עקיבא בבני ברק

בת חצי שנה פונתה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שנפלה מגובה במדרגות בכניסה לחנות ברחוב רבי עקיבא בבני ברק | כונניפ  העניקו לה טיפול רפואי ראשוני במקום שכלל קיבוע וחבישות, ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול כשהיא סובלת מחבלת ראש (בארץ)

מישאל לוי
18:42
תביעה משפטית

תביעת ענק: 6.75 מיליון ש״ח נגד משרד הביטחון בגין הדברה שהרסה כרמי יין פרמיום

שלושה יקבים מהרי בנימין דורשים פיצוי מהמדינה וקבלן עבודות עפר • הטענה: חומרי הדברה נסחפו לכרם בזמן חנטת האשכולות | התביעה הוגשה לבית המשפט (בארץ)

אליהו לוי
18:39
השפעה זרה על החינוך

חשיפה: קטאר הזרימה 65 מיליון דולר לעיצוב מערכת החינוך בארה"ב

מחקר חושף: הנסיכות המפרצית הזרימה עשרות מיליוני דולרים למוסדות חינוך אמריקניים • התכנים שהוחדרו מטילים ספק בזכות קיומה של ישראל ומנרמלים טרור | קריאה לחקירה פדרלית (בעולם)

ישראל גרוס
18:35
רדיפה פוליטית

סין: המשטר רודף אזרחים שניסו לפנות לטראמפ בנושא זכויות אדם

פעילים חברתיים שניסו להסב את תשומת לבו של הנשיא האמריקני להפרות זכויות אדם נעלמו לאחר הפגנה • המשטרה הסינית הטרידה ועצרה עשרות נוספים | הפרטים המלאים (בעולם)

ישראל גרוס
18:19
צה"ל תוקף מפקדות חיזבאללה במרחב צור

כוחות צה"ל תוקפים מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל.

צוות בבלי
18:19
סוף לוואקום הרבני

ברוב מוחץ: הרב משה פרזיס נבחר לרבה הספרדי של חולון

תלמיד מרן זצ"ל זכה ב-37 קולות מתוך 56 • עלה לקבל ברכת הראש"ל הגר"י יוסף | מלכיאלי: "מהפכת שירותי הדת ממשיכה" (חרדים)

חיים כהן
18:03
הסלמה בדרום לבנון

"פאניקה עצומה בצור": אל ג'זירה מדווחים על פינוי נרחב בעקבות הוראת צה"ל

אזהרה דחופה לתושבי עיר הנמל ומחנות הפליטים לפנות מיד צפונה • אל-ג'זירה: "תחושת פאניקה עצומה, חנויות נסגרות" | ההסלמה בדרום לבנון (צבא וביטחון)

אליהו לוי
