מבזק

דיווח דרמטי: יש הסכם בין ארצות הברית לאיראן, טראמפ מבקש כמה "ימים למחשבה" וטרם אישר סופית

פריצת דרך במגעים? לפי דיווח ב'אקסיוס', ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות להארכת הפסקת האש ב-60 יום והתחלת מו"מ ישיר על הגרעין, אך הנשיא טראמפ מבקש לעצור רגע ולבחון את הפרטים לפני מתן אור ירוק סופי (אקטואליה)

19:21
התרעה במטולה: ירי רקטות וטילים לעבר אזור קו העימות

פיקוד העורף הפעיל התרעה בשעה 19:17 על ירי רקטות וטילים לעבר מטולה באזור קו העימות. זמן ההגעה למקלט: 15 שניות. התושבים נדרשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

צוות בבלי
19:20
התרעות הופעלו במרחב מטולה - הפרטים בבדיקה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב מטולה. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
19:04
פיגוע טרור?

תפנית דרמטית: נעצר ערבי ישראלי בחשד לרצח בני הזוג בתחילת השבוע

חקירת הרצח הכפול בשפלה: המשטרה עצרה חשוד בביצוע הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שנמצאו ירויים ברכבם בסוף השבוע האחרון. בעוד בתחילה סברו במשטרה כי מדובר ברצח והתאבדות, כעת מתברר כי מדובר במעשה פלילי על רקע לאומני, כאשר מתברר כי אחיו של החשוד מעורב בעברו בפיגוע דריסה רצחני

משה כץ
19:01
ללא חשש רכילות

ראש העיר שנרדם בוועידה | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

ההקדשה של ראש הישיבה לנין האדמו"ר | הרב חשף שחיכה 7 שנים לילד | פגישת 'התנזים' בשוק | ה'וואך נאכט' לבנו של יוחנן אורי | דרעי בריקוד עם הראשון לציון | מקלב בביקור בהפתעה | • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע

זיידל'ע
18:50
דובר צה"ל: חוסלו למעלה מ-700 פעילי חזבאללה מאז הפסקת האש

דובר צה"ל אפי דפרין מסר כי מאז תחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-700 פעילי חזבאללה, ומאז תחילת סבב הלחימה חוסלו למעלה מ-2,500 פעילים. לדבריו, חוסל כמעט שליש מכוח הארגון. דפרין הוסיף כי בימים האחרונים נפגעו מפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים, דבר שפגע ביכולות הפיקוד והשליטה של חזבאללה. "חזבאללה נלחם על שרידותו. כוחותינו פועלים כעת במקומות אליהם אני כמג"ד לא הצלחתי להגיע" אמר דפרין, שכיהן כמפקד גדוד שיריון במלחמת לבנון השנייה.

צוות בבלי
18:47
לעיני הנוכחים

מזעזע: בכיר אוקראיני דרש מעובד להתלבש "כמו יהודי ערמומי" 

חקירה מתנהל באוקראינה נגד ראש מנהל אזורי, בעקבות האשמות על אנטישמיות חמורה | לפי החשד, אולג סמסוננקו השפיל עובד בפומבי והורה לו לחבוש כיפה יחד עם פאות מלאכותיות לצורך צילום (בעולם)

אריה רוזן
18:02
סערת ציוץ

"צריכה לגמור כמו אייכמן": הציוץ שמחקה יועצת נתניהו לשעבר

יועצת לשכת נתניהו לשעבר פרסמה ציוץ קיצוני נגד בהרב-מיארה ומיהרה למחוק • בימין: 'כאב מתפרץ מול סיכול ממוקד' | הסערה והתגובה (משפט)

משה כץ
17:32
הנחות הייסוד החדשות

"איראן זה כאן": פיקוד העורף מתכונן למלחמה השלישית

המעבר מסבבי לחימה קצרים למערכה רב-זירתית מתמשכת • האיראנים מקצרים זמני תגובה: מ-18 שעות ל-50 דקות | ניתוח מעמיק (צבא וביטחון)

אליהו לוי
