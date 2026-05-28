דובר צה"ל: חוסלו למעלה מ-700 פעילי חזבאללה מאז הפסקת האש

פיגוע טרור?

חקירת הרצח הכפול בשפלה: המשטרה עצרה חשוד בביצוע הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שנמצאו ירויים ברכבם בסוף השבוע האחרון. בעוד בתחילה סברו במשטרה כי מדובר ברצח והתאבדות, כעת מתברר כי מדובר במעשה פלילי על רקע לאומני, כאשר מתברר כי אחיו של החשוד מעורב בעברו בפיגוע דריסה רצחני