התרעה במטולה: ירי רקטות וטילים לעבר אזור קו העימות

דובר צה"ל אפי דפרין מסר כי מאז תחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-700 פעילי חזבאללה, ומאז תחילת סבב הלחימה חוסלו למעלה מ-2,500 פעילים. לדבריו, חוסל כמעט שליש מכוח הארגון. דפרין הוסיף כי בימים האחרונים נפגעו מפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים, דבר שפגע ביכולות הפיקוד והשליטה של חזבאללה. "חזבאללה נלחם על שרידותו. כוחותינו פועלים כעת במקומות אליהם אני כמג"ד לא הצלחתי להגיע" אמר דפרין, שכיהן כמפקד גדוד שיריון במלחמת לבנון השנייה.