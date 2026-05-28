משרד הבריאות הלבנוני: 3,324 הרוגים ויותר מ-10,000 פצועים מאז תחילת הלחימה

אל"ם מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצע באורח קשה בשבוע שעבר מפגיעת רחפן של חיזבאללה, שלח מסר לחייליו מבית החולים: "נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה. אני מחזק אתכם, מחבק אתכם ונמצא לצידכם ברוחי ודעו שאני כבר מחכה להצטרף אליכם חזרה לשדה הקרב".