מבזקמירוץ החימוש במזרח התיכון

תגובה סעודית לאיראן: "צרעת השמיים" בטווח 1,500 ק"מ

הממלכה מקדמת פיתוח מואץ של כטמ"ם תקיפה מתאבד בטווח 1,500 ק"מ • שיתוף פעולה אמריקאי-סעודי במימון 100 מיליון דולר | "Sky Wasp" - האיום החדש על איראן (תקיפה והגנה)

לוחם אמריקאי וכטמ"מ
15:31
למרות פסק הבעלות

המשך הסאגה בסאדיגורה: בית המשפט דחה את ניסיון ההרחקה של החסידים הירושלמים

השופט דחה את בקשת אנשי בני ברק להרחיק חסידים ירושלמים מהמבנה • ביקורת חריפה על הסתרת מידע מבית המשפט | המשבר הבוער ממשיך (חסידים)

חיים כהן
15:30
חדירת כלי טיס עוין לאזור בית הלל - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף הוציא אזהרה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות באזור בית הלל. ההנחיה לתושבים להיכנס מייד למרחב המוגן.

צוות בבלי
15:26
נקודת החניקה

פצצה מתקתקת: גילוי מדאיג במצר הורמוז

דרמה בנתיב הנפט הקריטי: תיעוד של מוקש ימי איראני עוצמתי במצר הורמוז מעלה את המתיחות הביטחונית לשיא חדש |בזמן שחיל הים האמריקני מזהיר מפני תקיפה צבאית של כל כלי שיט שיעסוק במיקוש, האזור כולו ניצב על סף התלקחות מסוכנת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
15:24
קריאה לשינוי במבנה השלטון

נשיא איראן קורא להרחיב את מעגל קבלת ההחלטות: "לא רק בכירים"

נשיא איראן מדגיש את הצורך לשתף אליטות ואקדמאים בהתמודדות עם האתגרים • קורא למעורבות של כלל היכולות הלאומיות | על רקע המשבר הכלכלי והמתיחות עם ארה"ב (בעולם)

אליהו לוי
14:57
תגובה לכיבוש הבופור

צרפת דורשת כינוס חירום באו"ם: "ישראל כובשת שטחים בלבנון"

שר החוץ הצרפתי ביקש כינוס חירום של מועצת הביטחון • "שום דבר לא מצדיק את הכיבוש ההולך וגובר" | לאחר כיבוש הבופור (בעולם)

ישראל גרוס
14:40
חיל האוויר יירט שיגורים מלבנון — מטרה חשודה נפלה סמוך לגבול

צה"ל דיווח על שני אירועים בצפון: בשעה 14:05 זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון, והאירוע מתחוקר. בשעה 14:19 חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים.

צוות בבלי
14:25
נעשה צדק?

זוכה מכל אשמה; שנתיים וחצי אחרי האסון המרעיד בירושלים - נסגר התיק נגד בעל הנכס

הטרגדיה הקורעת שזעזעה את הציבור החרדי ועולם החסד בחודש טבת תשפ"ד עולה שוב לכותרות • הבחור החשוב והמתמיד יצחק (איציק) שטיינברגר ז"ל נהרג כשיציקת בטון טרי מחצה את מיטתו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים • בחלוף שנתיים וחצי של חקירה, החליטו בפרקליטות לנקות לחלוטין את בעל המבנה מהחשדות לגרימת מוות בקלות דעת • עורך דינו: "נעשה צדק, הוא לא התרשל" (חרדים)

חיים רוזנבוים
14:20
ירי רקטות לאזור משגב עם - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור משגב עם בקו העימות. ההנחיה לתושבים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה משוער: 15 שניות.

צוות בבלי
