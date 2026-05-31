נתניהו על כיבוש הבופור: "שברנו את מחסום הפחד, זה שלב דרמטי ושינוי דרמטי"

השופט דחה את בקשת אנשי בני ברק להרחיק חסידים ירושלמים מהמבנה • ביקורת חריפה על הסתרת מידע מבית המשפט | המשבר הבוער ממשיך (חסידים)חיים כהן
פיקוד העורף הוציא אזהרה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות באזור בית הלל. ההנחיה לתושבים להיכנס מייד למרחב המוגן.צוות בבלי
דרמה בנתיב הנפט הקריטי: תיעוד של מוקש ימי איראני עוצמתי במצר הורמוז מעלה את המתיחות הביטחונית לשיא חדש |בזמן שחיל הים האמריקני מזהיר מפני תקיפה צבאית של כל כלי שיט שיעסוק במיקוש, האזור כולו ניצב על סף התלקחות מסוכנת (חדשות בעולם)דני שפיץ
נשיא איראן מדגיש את הצורך לשתף אליטות ואקדמאים בהתמודדות עם האתגרים • קורא למעורבות של כלל היכולות הלאומיות | על רקע המשבר הכלכלי והמתיחות עם ארה"ב (בעולם)אליהו לוי
שר החוץ הצרפתי ביקש כינוס חירום של מועצת הביטחון • "שום דבר לא מצדיק את הכיבוש ההולך וגובר" | לאחר כיבוש הבופור (בעולם)ישראל גרוס
צה"ל דיווח על שני אירועים בצפון: בשעה 14:05 זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון, והאירוע מתחוקר. בשעה 14:19 חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
הטרגדיה הקורעת שזעזעה את הציבור החרדי ועולם החסד בחודש טבת תשפ"ד עולה שוב לכותרות • הבחור החשוב והמתמיד יצחק (איציק) שטיינברגר ז"ל נהרג כשיציקת בטון טרי מחצה את מיטתו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים • בחלוף שנתיים וחצי של חקירה, החליטו בפרקליטות לנקות לחלוטין את בעל המבנה מהחשדות לגרימת מוות בקלות דעת • עורך דינו: "נעשה צדק, הוא לא התרשל" (חרדים)חיים רוזנבוים
פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור משגב עם בקו העימות. ההנחיה לתושבים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה משוער: 15 שניות.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ