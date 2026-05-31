טראמפ חזר בו: אלו נקודות המחלוקת בין ארה"ב לאיראן - והתגובה של טהרן

הודעת הרשת החברתית של הנשיא טראמפ ביום שישי יצרה משבר בשיחות עם איראן | לאחר שעתיים של ישיבה בחדר המצב, הנשיא וצוותו לא הצליחו להגיע להחלטה | טראמפ חוזר בו כעת ואינו מוכן להסכם בכל מחיר - אלו הדרישות שהוא מציג בפני האיראנים - והתגובה של טהרן לשינוי ברגע האחרון (בעולם) 

23:04
בהשקעה של כ־26 מיליארד דולר

התוכנית של פוטין לחיי נצח: החלפת איברים אנושיים עד 2030

יוזמה מדעית שאפתנית של הקרמלין מבקשת להאריך חיים באמצעות ביוטכנולוגיה מתקדמת - אך מומחים מטילים ספק ביכולת של רוסיה לממש את החזון (בעולם)

אבישי לוי
23:03
מחכים למוג'תבא

באיראן מתדרכים: אם טראמפ שינה את טיוטת ההסכם - גם אנחנו נבקש תיקונים

בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי איראן תציע תיקונים חדשים בטיוטת מזכר ההבנות עם ארה"ב. "זה שטראמפ הציע תיקונים - לא אומר שאיראן הסכימה להם", נכתב בדיווח | הדיווח מגיע אחרי שדווח כי הנשיא טראמפ הקשיח את עמדותיו לגבי המשא ומתן אחרי שמוג'תבא ח'אמנאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות (בעולם)

יוסי נכטיגל
22:46
שיגור מלבנון נפל בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון

צה"ל דיווח כי זוהה שיגור מלבנון שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. האירוע הסתיים, בחסדי השם לא היו נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

צוות בבלי
22:34
"לא נהיה שק החבטות"

דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים: ההחלטה תביא את הציבור החרדי למרד מיסים ונתק מהמשטרה

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים כי ההחלטה "תביא למרד מיסים" | דרעי פנה להנהגת הקואליציה ומסר: "אם אתם חפצים בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו, קולכם אינו נשמע!" (פוליטי)

יוני גבאי
22:28
מלחמה בטוסטרים

דרמה בקמניץ | 4 ראשי ישיבה חתמו על שורת מכתבים: "חלזונות אוכל בבנין"

שורת המכתבים נוגעת להתנהלות תלמידי הישיבה בתוך הפנימייה. התלמידים התבקשו להתחשב במצבה הכלכלי ולא להעיק עליה עם קנסות מיותרים: "בחור שיפעיל את האזעקה ישא בהוצאות התשלום" (עולם הישיבות)

מיקי ברון
22:22
גישה חדשה לשבבים

סין מודה לארה"ב: "הסנקציות עלינו האיצו את המהפכה הטכנולוגית"

סגן יו"ר חברת הוואווי טוען כי מגבלות הייצוא האמריקאיות דחפו את סין לפתח טכנולוגיות עצמאיות | וואווי מציגה גישה חדשה לעיצוב שבבים ללא ציוד מערבי – ומעוררת דאגה בדרום קוריאה (טכנולוגיה)

אבישי לוי
22:12
פיקוד העורף: האירוע הבטחוני בצפון הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור קו העימות והגולן הצפוני הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. האזורים שבהם הסתיים האירוע: בית הלל, דפנה, הגושרים, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, ע'ג'ר, קיבוץ דן, קריית שמונה, שאר ישוב, שניר, תל חי, מג'דל שמס, נווה אטי"ב ועין קנייא. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות.

צוות בבלי
22:10
חיל האוויר תוקף בכפר ערבצאלים שבדרום לבנון

חיל האוויר תקף בשעה האחרונה את כפר ערבצאלים הממוקם צפונית מזרחית לנבטיה שבדרום לבנון.

צוות בבלי
