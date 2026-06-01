הפסקת אש? לילה של מהלומות עוצמתיות במפרץ בין ארה"ב לאיראן 

פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי במהלך סוף השבוע תקף מערכות הגנה אווירית איראניות, יחידת בקרה קרקעית ושני כטב"מים מתאבדים. התקיפה בוצעה בתגובה להפלת כטב"ם אמריקאי מסוג MQ1 על ידי איראן במים בינלאומיים. בתגובה לתקיפה האמריקאית, משמרות המהפכה האיראניים שיגרו טילים לעבר בסיס אמריקאי בכווית ונרשמו ניסיונות יירוט.