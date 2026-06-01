צה"ל חיסל 3 מפעילי רחפנים של חזבאללה צפונית לליטאני

מכתב חריף של יו"ר הפורום למפכ"ל: "המשטרה הפכה לאויב המגזר" • ביטול הסכמים, הקצאות מבנים ושיטור קהילתי | על רקע מעצרי תלמידי ישיבות (חרדים)דוד קליין
פיקוד העורף הפעיל אזעקה ביישובים אבן מנחם, נטועה ושתולה באזור קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
דניאל כי טוב מאלעד הורשע במגע עם סוכנים איראניים • ריסס כתובות במוקדים מרכזיים ותלה שלטים, התבקש לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש השב"כ | קיבל 7,000 דולר במטבעות קריפטו (משטרה ופלילים)דוד ישראלי
עראקצ'י מזהיר כי הפסקת האש עם ארה"ב כוללת את כל החזיתות • האיום מגיע בעקבות התקיפות הישראליות הצפויות בדאחייה | ארה"ב וישראל אחראיות להשלכות (בעולם)אליהו לוי
השופט כשר חושף: השר אליהו שלח הודעת ווטסאפ אישית בניסיון להשפיע על החלטה בעתירה נגד מינוי מנכ"לית רשות העתיקות • 'פנייה באופן זה אינה נאותה' | התגובה החריפה (חוק ומשפט)דוד ישראלי
כוחות צה"ל תקפו במרכז רצועת עזה וחיסלו את ג'מאל אבו עון, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שעבד במקביל כרופא בבית החולים יאפא בדיר אל-בלח. לפי צה"ל, המחבל פיקד על מחבלי חמאס ותכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. במהלך התקופה האחרונה היה מעורב בשיקום והתעצמות של חמאס, בניגוד להסכם הפסקת האש. צה"ל מציין כי מדובר בדוגמה נוספת לשימוש הציני של חמאס בתפקידים אזרחיים לקידום פעילות טרור.צוות בבלי
בפעילות של כוחות גבעתי צפונית לנהר הליטאני, חוסלו שלושה מחבלים שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו ואותרו רקטות מוכנות לשיגור | צפו (צבא)ב. ניסני
