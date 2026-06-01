צה"ל חיסל מפקד חמאס שפעל כרופא בבית חולים בעזה

כוחות צה"ל חיסלו ביום שבת במרכז רצועת עזה את ג'מאל אבו עון, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפעל במקביל כרופא בבית החולים יאפא בדיר אל-בלח. לפי דובר צה"ל, אבו עון פיקד על מחבלי חמאס ותכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. במהלך התקופה האחרונה היה מעורב בקידום מאמצי בניין כוח ושיקום של ארגון הטרור, בניגוד להסכם הפסקת האש.