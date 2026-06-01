הרשויות החרדיות מכריזות: "מפסיקים שיתוף פעולה עם המשטרה"

בבלי

כוחות צה"ל תקפו במרכז רצועת עזה וחיסלו את ג'מאל אבו עון, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שעבד במקביל כרופא בבית החולים יאפא בדיר אל-בלח. לפי צה"ל, המחבל פיקד על מחבלי חמאס ותכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. במהלך התקופה האחרונה היה מעורב בשיקום והתעצמות של חמאס, בניגוד להסכם הפסקת האש. צה"ל מציין כי מדובר בדוגמה נוספת לשימוש הציני של חמאס בתפקידים אזרחיים לקידום פעילות טרור.