האירוע ביישובי הצפון הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני ביישובים דפנה, הגושרים, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, קריית שמונה ותל חי באזור קו העימות הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת.

19:04
בבלי

צה"ל חיסל מפקד יחידה במערך הטילאות של חזבאללה

חיל האוויר חיסל אתמול במרחב נבטיה את מחמד מוסא מתירכ, מפקד יחידה במערך הטילאות של חזבאללה. התקיפה בוצעה בהכוונת כוחות חטיבת גולני. מתירכ היה אחראי לאורך שנים על קידום והוצאה לפועל של מאות שיגורי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. חיילי גולני הפועלים במרחב הבופור הכווינו את חיל האוויר לחיסולו.

צוות בבלי
18:34
טרגדיה מזעזעת

זירה מחרידה: שני הרוגים אותרו ברכב שנשרף כליל בדרום הארץ

שני בני אדם נהרגו אחר הצהריים בשריפת רכב בכביש 40 סמוך לצומת גורל. הרכב סטה מנתיבו ועלה באש, צוותי ההצלה קבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות התאונה

מישאל לוי
18:26
בבלי

אזעקה בראש הנקרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור ראש הנקרה בקו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
18:05
בבלי

רחפן נפץ נפל בצפון ישראל סמוך לגבול לבנון

צה"ל דיווח כי בהמשך להתרעות במרחבי ראש הנקרה וחוף בצת, זוהתה נפילה של רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
17:59
בעקבות המעצרים

לראשונה בתולדות מחאות הפלג: חסמו גם את הרכבת בסמוך לכביש 1

חיים כהן
17:56
לרפואה שלמה

אהרן רזאל מעדכן: 'אחי יונתן בהכרה ומרגיש טוב'

אחרי הדיווחים על אשפוזו של המוזיקאי יונתן רזאל • אחיו אהרן מבהיר: 'ההודעה שיצאה היתה מפחידה באופן מוגזם' | 'זקוקים עוד לכמה תפילות' (חרדים)

חיים כהן
17:54
החרם הצרפתי

צרפת אוסרת על ישראל להציג נשק התקפי בתערוכה בפריז

משרד הביטחון חושף: צרפת אסרה על השתתפות רשמית בתערוכה ועל הצגת אמצעי לחימה התקפיים • רק מוצרי הגנה אווירית יורשו | "החלטה מבישה עם ניחוח פוליטי" (צבא וביטחון)

ישראל גרוס
17:50
שינויים בארגון הביון

מיד לאחר אישור מינוי גופמן: ראש אגף תבל במוסד הודיע על פרישה

ד' שימש בתפקיד משמעותי במשא ומתן לשחרור החטופים • היה אמור להמשיך ולצמוח בשירותיו | ההודעה בימים האחרונים (צבא וביטחון)

דוד ישראלי
