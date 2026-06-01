"לא נהיה שק החבטות": מזכיר הממשלה במתקפה חריפה על היועמ"שית

חיל האוויר חיסל אתמול במרחב נבטיה את מחמד מוסא מתירכ, מפקד יחידה במערך הטילאות של חזבאללה. התקיפה בוצעה בהכוונת כוחות חטיבת גולני. מתירכ היה אחראי לאורך שנים על קידום והוצאה לפועל של מאות שיגורי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. חיילי גולני הפועלים במרחב הבופור הכווינו את חיל האוויר לחיסולו.