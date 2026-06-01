הפנטגון במרוץ קטלני: הנשק שימוטט את מתקני הגרעין האיראני מבפנים

חיל האוויר חיסל אתמול במרחב נבטיה את מחמד מוסא מתירכ, מפקד יחידה במערך הטילאות של חזבאללה. התקיפה בוצעה בהכוונת כוחות חטיבת גולני. מתירכ היה אחראי לאורך שנים על קידום והוצאה לפועל של מאות שיגורי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. חיילי גולני הפועלים במרחב הבופור הכווינו את חיל האוויר לחיסולו.צוות בבלי
שני בני אדם נהרגו אחר הצהריים בשריפת רכב בכביש 40 סמוך לצומת גורל. הרכב סטה מנתיבו ועלה באש, צוותי ההצלה קבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות התאונהמישאל לוי
פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור ראש הנקרה בקו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל דיווח כי בהמשך להתרעות במרחבי ראש הנקרה וחוף בצת, זוהתה נפילה של רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
אחרי הדיווחים על אשפוזו של המוזיקאי יונתן רזאל • אחיו אהרן מבהיר: 'ההודעה שיצאה היתה מפחידה באופן מוגזם' | 'זקוקים עוד לכמה תפילות' (חרדים)חיים כהן
משרד הביטחון חושף: צרפת אסרה על השתתפות רשמית בתערוכה ועל הצגת אמצעי לחימה התקפיים • רק מוצרי הגנה אווירית יורשו | "החלטה מבישה עם ניחוח פוליטי" (צבא וביטחון)ישראל גרוס
ד' שימש בתפקיד משמעותי במשא ומתן לשחרור החטופים • היה אמור להמשיך ולצמוח בשירותיו | ההודעה בימים האחרונים (צבא וביטחון)דוד ישראלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ