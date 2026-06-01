אהרן רזאל מעדכן: 'אחי יונתן בהכרה ומרגיש טוב'

חיל האוויר חיסל אתמול במרחב נבטיה את מחמד מוסא מתירכ, מפקד יחידה במערך הטילאות של חזבאללה. התקיפה בוצעה בהכוונת כוחות חטיבת גולני. מתירכ היה אחראי לאורך שנים על קידום והוצאה לפועל של מאות שיגורי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. חיילי גולני הפועלים במרחב הבופור הכווינו את חיל האוויר לחיסולו.צוות בבלי
שני בני אדם נהרגו אחר הצהריים בשריפת רכב בכביש 40 סמוך לצומת גורל. הרכב סטה מנתיבו ועלה באש, צוותי ההצלה קבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות התאונהמישאל לוי
פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור ראש הנקרה בקו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל דיווח כי בהמשך להתרעות במרחבי ראש הנקרה וחוף בצת, זוהתה נפילה של רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
משרד הביטחון חושף: צרפת אסרה על השתתפות רשמית בתערוכה ועל הצגת אמצעי לחימה התקפיים • רק מוצרי הגנה אווירית יורשו | "החלטה מבישה עם ניחוח פוליטי" (צבא וביטחון)ישראל גרוס
ד' שימש בתפקיד משמעותי במשא ומתן לשחרור החטופים • היה אמור להמשיך ולצמוח בשירותיו | ההודעה בימים האחרונים (צבא וביטחון)דוד ישראלי
השר שיקלי מקדם מהלך היסטורי להסדרת תביעות בעלות ביישובי הקבע הבדואיים • קול קורא ראשון פורסם למרעית ואבו תלול | אחרי עשרות שנים של שיתוק (בארץ)אליהו לוי
