צבא מאורגן: הפלג הפעיל אסטרטגיה מדוייקת - והפתיע את המשטרה | מעייריב

לפי נשיא לבנון, חיזבאללה הסכים להצעה אמריקאית להפסקת תקיפות הדדית עם ישראל | ההסדר כולל הפסקת תקיפות בדאחיה ובהמשך בכל לבנון | הפרטים המלאים (בארץ)משה בשן
סרן ד"ר אורי סילבסטר, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה בלבנון | כל הפרטים על התקרית ומצב הפצועים (בארץ)משה בשן
כלי תקשורת לבנוניים ואלג'זירה מדווחים על מספר תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון בשעה האחרונה, לאחר הכרזת הנשיא טראמפ על הפסקת אש. התקיפות בוצעו בכפרים נבטיה אלפוקא, חנאויה בנפת צור, אלמג'אדל וסג'ד. ערוץ אלמנאר המזוהה עם חזבאללה אישר את הדיווחים.צוות בבלי
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ביטול התקיפה המתכוננת בדאחייה | "אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה״ב- ׳כן׳ כשאפשר, ו׳לא׳- כשצריך", טען בן גביר (בארץ)אריה רוזן
פיקוד העורף הפעיל התרעה על איום מלבנון באזור קו העימות. זוהה שיגור לאזור מרגליות ומשגב עם, והתושבים התבקשו להתקרב כעת למרחב מוגן. התרעות עלולות להתקבל בתוך זמן קצר. במקרה של קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב המוגן ולהישאר בו עד לקבלת הנחיה מפורשת.צוות בבלי
הנשיא האמריקני הודיע על שיחה עם נתניהו ועם חיזבאללה • הכוחות שהיו בדרכם לעומק לבנון הוחזרו לאחור | הפעם השלישית שאזרחי ישראל מעודכנים מטראמפ (חדשות)אליהו לוי
דובר צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי ותישאר בתוקף עד יום שלישי, 2 ביוני 2026, בשעה 20:00.צוות בבלי
