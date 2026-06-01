שיגור לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון וחדירת כלי טיס בצפון

צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במרחבי געתון ויחיעם בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור געתון ויחיעם בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 30 שניות.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין היו זיהוי שווא. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
מחבל מגדודי קטאיב חיזבאללה עמד למשפט בימים האחרונים במנהטן בחשד שתכנן לבצע פיגועים בארה"ב ובאירופה, בין היתר בבתי כנסת | המחבל הכריז לעבר השופטת: "אנחנו במלחמה"ישראל גראדווהל
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור מטולה בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') יתקיים תרגיל צבאי באזור חוף זיקים בין השעות 05:00 ל-09:00 בבוקר. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
ראש הממשלה הבהיר לאחר הודעת טראמפ: אם חיזבאללה ימשיך לתקוף ערים ישראליות, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות | "צה"ל ימשיך לפעול בדרום לבנון כמתוכנן", הודיע ראש הממשלה (בארץ)משה בשן
פיצוץ כפול ועוצמתי במפעל זיקוקים בצפון מלטה החריב את המבנה לחלוטין וגרם לנזקים קשים ברחבי האי | שני חקלאים נפצעו קל, בעוד מבני חוות סמוכים קרסו וגרמו למותם של בעלי חיים רבים באזור הכפרי (בעולם)יוסי נכטיגל
