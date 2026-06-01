מחבל חיזבאללה עמד למשפט במנהטן - וצעק על השופטת: "אנחנו במלחמה!"

מחבל מגדודי קטאיב חיזבאללה עמד למשפט בימים האחרונים במנהטן בחשד שתכנן לבצע פיגועים בארה"ב ובאירופה, בין היתר בבתי כנסת | המחבל הכריז לעבר השופטת: "אנחנו במלחמה"

01:30
התרעות הופעלו במרחבי געתון ויחיעם בצפון

צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במרחבי געתון ויחיעם בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
01:27
התרעה בגעתון ויחיעם: ירי רקטות מלבנון

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור געתון ויחיעם בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 30 שניות.

צוות בבלי
00:24
צה"ל: התרעות על כלי טיס עוין בצפון היו זיהוי שווא

צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין היו זיהוי שווא. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
00:00
שיגור לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון וחדירת כלי טיס בצפון

התרעות צבע אדום הופעלו במטולה. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. במקביל הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס במרחב חניתה ושלומי.

צוות בבלי
23:42
התרעה במטולה: ירי רקטות מלבנון

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור מטולה בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

צוות בבלי
23:07
צה"ל יערוך תרגיל צבאי מחר בבוקר באזור חוף זיקים

צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') יתקיים תרגיל צבאי באזור חוף זיקים בין השעות 05:00 ל-09:00 בבוקר. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

צוות בבלי
22:52
נכנע לתכתיבים?

נתניהו מגיב אחרי הודעת טראמפ: "צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן"

ראש הממשלה הבהיר לאחר הודעת טראמפ: אם חיזבאללה ימשיך לתקוף ערים ישראליות, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות | "צה"ל ימשיך לפעול בדרום לבנון כמתוכנן", הודיע ראש הממשלה (בארץ)

משה בשן
22:51
התושבים עדיין בהלם

פיצוץ אדיר התרחש היום במלטה - זה מה שגרם לכך | התיעוד שלא תרצו לפספס

פיצוץ כפול ועוצמתי במפעל זיקוקים בצפון מלטה החריב את המבנה לחלוטין וגרם לנזקים קשים ברחבי האי | שני חקלאים נפצעו קל, בעוד מבני חוות סמוכים קרסו וגרמו למותם של בעלי חיים רבים באזור הכפרי (בעולם)

יוסי נכטיגל
